Victor Wembanyama (35 points) détrône Tim Duncan dans l’histoire des Spurs

Cette nuit Victor Wembanyama a franchi un cap symbolique dans sa jeune carrière puisqu’il a joué son tout premier match de Playoffs en carrière. Et pour l’occasion, le Français a signé une performance à 35 points, immédiatement entrée dans l’histoire de la franchise. C’est en effet la meilleure marque de l’histoire des Spurs pour des débuts en Playoffs… l’Alien détrône Tim Duncan.

Ce n’était pas simplement une grosse performance. Dans une victoire maîtrisée face à Portland (111-98), Victor Wembanyama a porté son équipe grâce à un match de mammouth : 35 points, 5 rebonds, 2 contres, à 60% au tir et 80% à trois points. C’est tout simplement la plus grande perf’ au scoring jamais réalisée par un joueur des Spurs pour son premier match de Playoffs, dépassant notamment les 31 points de Tim Duncan en 1998.

Mesdames et messieurs ?

Voici les highlights du 1er match de Playoffs en carrière de Victor Wembanyama (35 points). pic.twitter.com/QpKCdQmj13

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Un seul match et déjà dans l’histoire

Avec ses 35 points, Wembanyama ne signe pas le record absolu pour une première apparition en Playoffs NBA, mais il s’invite dans un cercle très restreint de débuts tonitruants. Voici les noms des joueurs ayant réussi un meilleur premier match de Playoffs que Victor. Que des légendes ou des stars actuelles …

42 points – Luka Doncic

38 points – De’Aaron Fox

37 points – George Mikan

36 points – Kareem Abdul-Jabbar

36 points – Derrick Rose

36 points – Anthony Edwards

35 points – Victor Wembanyama

L’Alien rejoint donc du très beau monde et confirme ce que l’on savait déjà : il n’est pas venu pour faire mumuse… non, non, il est bien là pour marquer l’histoire et choper le titre dès cette année.

C’est que le début.

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Là où le Français se distingue encore davantage, c’est dans la manière : avec ses 35 points et son 5 sur 6 à trois points, il devient le premier joueur de l’histoire NBA à envoyer 35 pions ou + ET 5 tirs du parking ou + pour des débuts en playoffs. Même Luka ne l’avait pas fait dans son match à 42 points, c’est dire…

Dans une autre dimension

Au-delà du symbole, cette performance démontre surtout que Victor Wembanyama n’a pas simplement découvert les Playoffs hier soir… il s’est installé, s’y est immédiatement imposé et en a fait son futur jardin.

Dans une NBA où la pression est censée augmenter brutalement au printemps, rares sont les joueurs capables de hausser leur niveau dès leur première apparition. Lui l’a fait, et en réécrivant déjà une ligne de l’histoire. La pression vous disiez ?

Le plus marquant, c’est qu’à seulement 22 ans, ce match ressemble plus à une soirée normale pour Wemby qu’à un exploit isolé. Alors vous feriez mieux de vous y habituer parce que ce garçon n’a pas fini d’écrire l’histoire et ce n’est clairement pas le dernier record qu’il fera tomber.