Cette nuit, pour les grands débuts de Victor Wembanyama en Playoffs, il y avait du beau monde en tribunes. Notamment les deux légendes des Spurs David Robinson et Tim Duncan. De quoi mettre une pression supplémentaire sur les épaules de Wemby ? Pas du tout, bien au contraire.

L’Amiral et Timmy ont fait de San Antonio l’une des franchises les plus victorieuses de l’histoire de la NBA (cinq titres remportés au total, entre 1999 et 2014). De par leurs performances exceptionnelles sur le terrain, leur professionnalisme et leur leadership, ils symbolisent l’excellence à la Spurs. Ils sont l’exemple à suivre, les références.

Comme eux, Victor Wembanyama a été drafté en numéro 1 par les Spurs. Comme eux, Wemby est un intérieur générationnel qui représente le pilier de la franchise dans ses espoirs de titre. Et comme eux en leur temps, Victor est LE visage des Spurs aujourd’hui.

De nombreuses similitudes qui nourrissent forcément les comparaisons et les attentes. Mais cela n’a pas l’air de peser sur les épaules de l’Alien.

🎙️ Wemby, sur la pression d’avoir à suivre les pas des légendes des Spurs en termes de résultats :

« Ce n’est pas un poids. J’ai un sentiment de sécurité… Si je trébuche, il y a une multitude de mains prêtes à me rattraper. » pic.twitter.com/NXpAoNJxlP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2026

« Si je trébuche, il y a une multitude de mains prêtes à me rattraper. »

La phrase est belle et symbolise tellement la culture Spurs.

À San Antonio, la franchise est comme une grande famille. Les légendes passées soutiennent les légendes en devenir. Les anciens donnent des conseils aux nouveaux. Tout ça pour faire perdurer les valeurs et traditions de l’équipe texane. Pour l’anecdote : quand Victor Wembanyama est arrivé au Texas à l’été 2023, il a tout de suite partagé un dîner avec Duncan, Robinson, Manu Ginobili et Sean Elliott, qui l’ont accueilli à bras ouverts.

Nous sommes désormais trois ans plus tard, et Wembanyama vient de battre le record de Tim Duncan pour le plus grand nombre de points marqués dans un premier match de Playoffs (35). Tout ça dans une victoire qui pourrait bien être la première d’un parcours exceptionnel en Playoffs.

La relève est assurée, même si on le savait déjà.