Victor Wembanyama : 1er match de Playoffs XXL + récap du weekend ! (Allez, café)

Un petit Allez café, pour bien démarrer la semaine ? Victor Wembanyama et les Playoffs, c’est une affaire qui démarre bien avec un match record de la part de l’Alien et une victoire des Spurs. On revient sur ce premier affrontement ainsi que les 7 autres matchs de ce 1er weekend de Playoffs !

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