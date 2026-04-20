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Victor Wembanyama : 1er match de Playoffs XXL + récap du weekend ! (Allez, café)

Le 20 avr. 2026 à 10:13 par Nicolas Meichel

allez café wembanyama
Source image : TrashTalk

Un petit Allez café, pour bien démarrer la semaine ? Victor Wembanyama et les Playoffs, c’est une affaire qui démarre bien avec un match record de la part de l’Alien et une victoire des Spurs. On revient sur ce premier affrontement ainsi que les 7 autres matchs de ce 1er weekend de Playoffs !

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Tags : Allez café, Playoffs NBA, Victor Wembanyama
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