Pour fêter leur deuxième victoire face au Thunder cette nuit, Victor Wembanyama a instauré le clapping géant avec tous les fans des Spurs.

Il y a un peu moins d’un mois, durant son absence pour blessure, Wemby avait appris le clapping à son groupe d’ultra – les Jackals – dans l’optique de l’instaurer un jour après une grosse victoire à domicile.

Ce jour est arrivé :

Ahhhhhh, il l’a fait !!!

Wemby a instauré le clapping géant avec tous les fans des Spurs !!! 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/gzBmxq86ya

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 24, 2025

Après leur victoire sur le Thunder en NBA Cup, la bande de Victor a refait le coup cette nuit avec un magnifique succès 130-110. Un superbe cadeau de Noël pour le public de San Antonio, avec cet applaudissement collectif en cerise sur le gâteau.

D’origine grecque, le clapping a été popularisé dans les années 2000 et surtout 2010, notamment par les fans de foot islandais à l’Euro 2016. Victor Wembanyama – qui avait déjà fait le coup après un match de l’Équipe de France il y a quelques années – européanise la NBA à sa façon, en plus de créer des liens hyper forts entre les fans des Spurs et l’équipe actuelle de San Antonio. Un boss !