Quinze de nos dix-neufs français étaient sur les parquets cette nuit. Moussa Diabaté s’est régalé face aux Wizards, Noah Penda continue de progresser, petit tour d’horizon sur la nuit de nos français en NBA !

Moussa Diabaté

Gros match de Moussa Diabaté ce soir, en tant que titulaire : 12 points à 6/6 au tir, 18 rebonds (8 offensifs), et 1 passe en 35 minutes.

Performance exceptionnelle de Moussa Diabaté face aux Wizards :

🔹12 points

🔹18 rebonds (record en carrière)

🔹6/6 au tir

🔹+38 de +/- (victoire de 17 points)

Il est tellement, tellement impactant pour ces Hornets ! 👏

Victor Wembanyama

« Petit » match pour Wemby qui termine à 12 points, 5 rebonds et 3 passes à 5/9 au tir dont 1/1 du parking, et 1/2 aux lancers. Ca ne vous aura pas échappé si vous suivez l’Alien de près cette saison, mais ce match marque la fin d’une série de 101 matchs consécutifs avec au moins un contre pour notre Frenchie.

Zaccharie Risacher

Bonne prestation de Zacch’ face aux Bulls : 10 points à 3/6 au tir dont 2/3 du parking, 2/4 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 20 minutes.

Maxime Raynaud

Mad Max a tenté de tenir tête à Jalen Duren cette nuit : 8 points, 8 rebonds, 2 passes et 1 contre à 4/8 au tir dont 0/1 de loin en 22 minutes.

Nicolas Batum

Batman termine à 6 points à 2/4 du parking en 25 minutes.

Rudy Gobert

Match complet de Gobzilla cette nuit : 11 points, 16 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 3 contres à 4/6 au tir et 3/4 aux lancers en 37 minutes.

Rayan Rupert et Sidy Cissoko

Petit match de nos français dans la défaite face au Magic. Sidy Cissoko termine à 5 points, 1 rebond et 1 passe à 1/2 du parking et 1/2 aux lancers en 15 minutes. Rayan Rupert a lui joué 12 minutes et compile 2 points, 4 rebonds et 2 passes à 1/1 a tir.

Mohamed Diawara et Pacôme Dadiet

Les deux français ont bénéficié de 10 minutes de temps de jeu par Mike Brown. Mo’ termine à 3 points à 1/3 au tir dont 1/2 de loin, et 1 interception. Pacôme fini à seulement deux rebonds et 1 passe décisive.

Noah Penda

Noah gagne de plus en plus de minutes, en 23 minutes ce soir il finit à 8 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 contre à 3/10 au tir dont 2/6 de loin.

Nolan Traoré

Nolan Traoré a pu profiter d’un quart d’heure de temps de jeu cette nuit encore : 5 points à 2/3 au tir dont 0/1 de loin, 1/1 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 14 minutes.

Tidjane Salaün

Bon match de Tidjane Salaün en sortie de banc : 11 points à 4/11 au tir dont 1/3 de loin, 2/3 aux lancers, 6 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 21 minutes

Bilal Coulibaly

Notre Bilal national a repris des couleurs cette nuit : 14 points à 5/13 au tir dont 3/9 du parking, 1/2 aux lancers, 5 rebonds, 1 passe et 1 contre en 23 minutes.

Alexandre Sarr

Petit match au scoring pour Alex, qui s’est repris dans le reste du jeu : 7 points à 2/6 au tir dont 0/1 de loin, 3/4 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 1 interception et 4 contres en 24 minutes.

C'est la France frère ! 🇫🇷

Le programme de ce soir :

Un joyeux Noël de la part de toute l’équipe de TrashTalk, profitons tous avec nos proches de ces moments importants. Juste : pas d’excès si vous avez le volant hein, faites pas les bolosses quand même !