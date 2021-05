Les Bucks enterrent le Heat sous le sable de South Beach : et 1, et 2, et 3-0, manque plus que Guivarc’h et on est bon

Mené 2-0, le Heat se devait de réagir cette nuit avec la réception des Bucks à l’American Airlines Arena. Malheureusement pour Jimmy Butler et les siens, tout ne s’est pas passé comme prévu. C’est l’heure du récap.

La box score maison c’est juste ici.

Après le dernier match de Miami, on espérait vivement une petite réaction d’orgueil pour oublier la claque reçue lors du Game 2. Pour inverser la tendance, Dragic revient dans le cinq au détriment de Nunn et les leaders Adebayo et Butler sont attendus au tournant. Pourtant, bis repetita, c’est Milwaukee qui fait la course en tête et sans forcer s’il vous plaît. La défense fait un super boulot, l’équipe adverse laisse des espaces (et des rebonds gratuits) pour scorer et les Bucks n’ont même pas besoin de sortir un grand match pour dominer leurs adversaires. Même avec des tirs ouverts, l’adresse fuit le Heat. Un peu de suspense ? On a bien senti un petit vent de révolte au retour des vestiaires avec un sentiment d’urgence mais Milwaukee a toujours froidement assassiné ces quelques velléités avec un nouveau coup de collier. Le plus flippant dans l’histoire c’est que les visiteurs n’ont pas même pas eu besoin que Giannis se mouille particulièrement et il a laissé ses adjoints Holiday et Middleton faire le plus gros du boulot. La fin de match s’est transformée en blowout, encore un, ce qui a permis aux bancs de faire un peu de sport. On a même pu revoir Axel Toupane sur un parquet !

Et maintenant quoi ? Avec un 0-3 à remonter, Miami peut commencer à flipper sérieusement. AUCUNE équipe n’a jamais remonté un tel déficit dans l’histoire de la NBA. 140 tentatives ratées pour être exact. Avant de penser à une quelconque remontada, il faudrait déjà réussir à remporter un match pour éviter un coup de balai qui apparait de plus en plus clairement dans la tête de nombreux fans. Cette nuit, on a vraiment senti une grosse domination des daims sur le match de A à Z. Aucun stress par rapport aux tentatives adverses et un plan de bataille respecté à la lettre pour mettre la tête du Heat sous l’eau et l’y maintenir. Où est donc l’esprit de guerrier montré dans le premier duel ? Il semble n’avoir jamais existé. Il faudra vraiment que tout le monde tire dans la même direction sur 48 minutes (et pas juste sur un quart-temps) pour espérer quelque chose.

Vous avez aimé le Game 2 entre Milwaukee et Miami ? Alors vous risquez d’apprécier le récap de cette nouvelle raclée sponsorisée par Giannis et les Bucks. L’affront de l’an dernier est en train d’être réparé avec la manière. La question de la fin : plutôt le balai ou un match pour l’honneur ? La réponse ce week-end.