NBA Playoffs 2021 – Conférence Ouest : on fait le bilan après 2 matchs ! Apéro TrashTalk

L’Ouest est sauvage et les quatre séries de premier tour de Playoffs en sont à deux matchs chacune. L’occasion de faire un premier point sur ces joutes parfois acérées et parfois moins. Des surprises ? Des confirmations ? Des débuts réussis, ou pas ? Allez, on envoie le bilan après cette salve de lancement de postseason !

Après l’Est, place à l’Ouest. Et dans le Wild Wild West, les batailles sont intenses. Quatre séries, trois qui sont à égalité 1-1, et une quatrième qui est dominée par un génie slovène. Voilà où l’on en est. Les Lakers, champions en titre, sont challengés par des Suns ambitieux et solides malgré la blessure de Chris Paul, le Jazz doit faire face à des Grizzlies insolents et guidés par un Ja Morant exceptionnel, les Nuggets et les Blazers confirment que leur série sera bien indécise, tandis que les Clippers préparent déjà un nouveau choke, eux qui sont menés 2-0 par les Mavericks de Luka Doncic. Ça en fait des choses à raconter !

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !