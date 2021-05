NBA Playoffs 2021 – Conférence Est : on fait le bilan après 2 matchs ! Apéro TrashTalk

Les quatre séries de premier tour de Playoffs à l’Est en sont à deux matchs chacune. L’occasion de faire un premier point sur ces joutes parfois acérées et parfois moins. Des surprises ? Des confirmations ? Des débuts réussis, ou pas ? Allez, on envoie le bilan après cette salve de lancement de postseason !

Ici-même, le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Les deux premiers matchs de l’ensemble des séries du premier tour des Playoffs sont derrière nous. À l’Est, trois d’entre elles en sont à 2-0 : les Sixers dominent sans surprise les Wizards, les Nets sont trois crans au-dessus des Celtics, et les Bucks ont pris le contrôle face au Heat. Pas top niveau suspense pour l’instant mais on parle des trois meilleures équipes de l’Est en saison régulière et la logique est ainsi respectée. La série la plus serrée, et la plus chaude aussi, c’est celle opposant les Knicks aux Hawks. 1-1 balle au centre, du trashtalking, un Madison Square Garden chaud bouillant… pas de doute, les Playoffs sont bien de retour à New York. Pendant quasiment une heure, on fait un zoom sur chacune de ces séries histoire de faire un premier petit bilan.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Allez, let’s go !