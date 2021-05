Preview de la soirée NBA : le Heat est au pied du mur, l’esprit de la bulle est invoqué de toute urgence

Direction les premiers Games 3, avec déjà quelques copains dans l’obligation de l’emporter sous peine de recevoir très vite de belles brochures de vacances? On pense surtout au Heat de Miami, finaliste NBA l’été dernier dans la bulle, bien embarqué cette fois-ci face aux Bucks et qui a tout intérêt de mettre les doigts dans la prise ce soir. Sinon ? LeBron James, Anthony Davis, Devin Booker, Chris Paul, Damian Lillard et Nikola Jokic, rien que ça.

1h30 : Heat – Bucks : le Heat est mené 2-0, le Heat joue mal, Jimmy Butler et Bam Adebayo se sont transformés en Kris Dunn et Cristiano Felicio, le Heat sort d’une branlée mémorable au Game 2, et le Heat est donc dans une panade assez folle. Suffisant pour activer le mode réaction ? Il va falloir, car en cas de défaite ce soir ça sentira très mauvais car on rappelle que des 5 371 équipes menées 3-0, exactement zéro d’entre elles ont réussi à se qualifier.

4h : Lakers – Suns : le main event de la soirée, n’en déplaise aux fans venus de Serbie ou spécialistes de l’horlogerie. 1-1 entre les deux franchises, une série de retour à Los Angeles et deux équipes qui ne se feront AUCUN cadeau. LeBron James et Anthony Davis ont activé la machine lors du Game 2 sans pour autant matraquer des Suns solides, et on a en tout cas l’assurance de voir un match dans lequel il se passera forcément quelque chose. On parle du choc de ce premier tour de Playoffs, on parle d’un champion en titre qui n’est que très légèrement favori, on parle de LeBron, bref on parle de NBA, la vraie.

4h30 : Blazers – Suns : dessert parfait de cette grosse soirée, le Game 3 entre les Nuggets et les Blazers, après deux premières manches ayant laissé tout le monde sur un pied d’égalité. Deux leaders incroyables (Nikola Jokic et Damian Lillard), un supporting cast cinq étoiles, et une profondeur de roster côté Portland qui ne peut que se heurter à un… évident avantage de QI basket et de coaching pour Denver. Envoyez le 135-124, reste à savoir en faveur de qui.

Trois matchs, trois premiers Games 3 et des scénarios différents mais tous aussi intéressants les uns que les autres. Début des histilités à 1h30, fin de la nuit aux environs de 7h, et pour le sommeil on verra une autre fois.