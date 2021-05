Air Jordan XXXV Black & White : comme diraient nos copains d’AC/DC, « Yes I’m back in Black & White »

Nouveau coloris pour une nouvelle vie, la Air Jordan XXXV revient donc en mode Black & White, pour le plus grand bonheur de nos amis monochromatiques ou simplement nos amis qui aiment le style (il faut lire « style » en anglais comme ça ça envoie encore plus du lourd). Daltonien ou pas, la paire est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

La Air Jordan XXXV Low avait été relancée en novembre dernier avec la Air Jordan XXXV DNA, une petite chirurgie esthétique de la Air Jordan XXXIV. Sans rancune les amis, est-ce qu’on peut écrire AJ35 pour nous faire gagner un peu de temps ? Ensuite notre Slovène préféré, en vue de passer comme notre basketteur préféré, avait eu droit à sa player edition avec les AJ35 Cosmic Deception. Attention, le nom est trompeur. Du coup, le petit Michael Jordan s’est dit qu’il allait revenir sur un truc un peu plus basique, qui plait à tout le monde, une bonne vieille glace chocolat-vanille : un modèle en noir et blanc.

Contrairement à son confrère Michael Jackson, l’autre MJ, il n’était plus obligé de trancher Black Or White. En tout cas, cette paire de chaussures est un beau duel ou mariage entre ancien et nouveau ! Couleurs basiques anciennes de noir et blanc sur un design futuriste, et un design également indécis avec des matières et des formes classiques qui s’allient avec des trucs tout droit sortis de Tron. On va maintenant vous expliquer tous les petits gadgets de cette Air Jordan XXXV Black & White qui épate (finalement on a appris à copier-coller le nom entier, c’est plus rapide). Un iPhone 13 intégré à la semelle avec une PS5 sur le talon, ça commence fort non ? Plus sérieusement, il y a une technologie Zoom Air à l’avant et à l’arrière du pied (bah oui comme vous l’avez vu y’a un trou au milieu donc compliqué de caler son Zoom Air) qui permet un contact au sol plus dynamique et réactif. Ce trou au milieu, qui permet déjà d’alléger la chaussure donc d’aller plus vite, est une technologie nommée Eclipse 2.0, une plaque pour le pied est donc surélevée, ce qui offre une meilleure stabilité et un meilleur maintien des côtés. On en a marre des vieux tordages de chevilles, merci Jojo. La semelle enfin est, premièrement soin, puis offre une adhésion optimale avec ses motifs en chevron. Les matières qui se mélangent et vont si bien ensemble sont le cuir lisse et perforé (old school tu connais) et du mesh (new school) et un peu de velours (bad school). On rajoute à ça des mini-minis touches de couleur avec un rikiki mais subtil 23 en rouge, et un logo Jordan en argent sur la languette.

LA FICHE :

La grande sœur : la Air Jordan XXXV DNA, même modèle mais avec un peu plus de rouge en mode petit bisou nostalgique à MJ.

la Air Jordan XXXV DNA, même modèle mais avec un peu plus de rouge en mode petit bisou nostalgique à MJ. On les imagine déjà à ses pieds : De’Aaron Fox, une vitesse, une légèreté et une explosivité dans la chaussure, des trucs qu’il aime bien… Nous aussi on est à tes pieds Foxy.

De’Aaron Fox, une vitesse, une légèreté et une explosivité dans la chaussure, des trucs qu’il aime bien… Nous aussi on est à tes pieds Foxy. L’occasion parfaite pour les porter : sur le tournage de Star Wars 14, mais aussi sur le tournage de The Last Dance, intéressant…

sur le tournage de Star Wars 14, mais aussi sur le tournage de The Last Dance, intéressant… On aime : ce mélange old-school new-school.

ce mélange old-school new-school. On aime moins : écrire ou lire à chaque fois ce nom beaucoup trop long.

La Air Jordan XXXV Black & White est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 174,90 euros. Vous avez déjà perdu trop de temps rien qu’en lisant son nom, alors filez et profitez.

Source : Jordan Brand