Air Jordan XXXV DNA : la famille ne cesse de s’agrandir, voici la petite dernière

Alors que les Jojo 5 fêtent leur trentième anniversaire, la collection la plus attendue des ballers chaque année dévoile son nouveau modèle pour la rentrée. Les Air Jordan XXXV DNA sont donc disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Chaque année, les Air Jordan ont droit à un petit lifting. Ou un gros, selon l’humeur des designers. Cette fois, pas énormément de changement par rapport à la AJ34, si ce n’est un léger élargissement du gap entre l’arrière et l’avant de la semelle. Parmi les autres détails que l’on peut relever, une petite étiquette Nike Air derrière le talon. Et pour ce premier coloris de la Air Jordan XXXV intitulé DNA, on retrouve de nombreuses similitudes avec les Air Jordan 5 Fire Red notamment portées par Mike lors de son énorme coup de chaud contre les Cavaliers avec 69 points en 1990. Un career-high bien vénère qu’il fallait célébrer en grandes pompes (badum tss). Au niveau de la semelle, on retrouve tout le confort des dernières sneakers de chez Jordan Brand avec la technologie Air Zoom. Ça ne vous permettra peut-être pas de rester en l’air aussi longtemps que His Airness mais au moins vous n’abîmerez pas trop vos articulations à l’atterrissage. C’est déjà ça de pris comme on dit.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 5 Fire Red, on vous laisse jouer au jeu des 7 différences.

les Air Jordan 5 Fire Red, on vous laisse jouer au jeu des 7 différences. On les imagine déjà à ses pieds : Russell Westbrook, en attendant d’être échangé dans sa nouvelle équipe.

Russell Westbrook, en attendant d’être échangé dans sa nouvelle équipe. L’occasion parfaite pour les porter : durant cette fin d’année 2020, pour être à la pointe de la mode.

durant cette fin d’année 2020, pour être à la pointe de la mode. On aime : le clin d’oeil sympa au career high de Jojo.

le clin d’oeil sympa au career high de Jojo. On aime moins : comme toujours avec les dernières créations de chez JB, il faut raquer pour s’offrir ces petits bijoux.

Les Air Jordan XXXV DNA sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 184,90 euros. Sinon ça peut aussi faire très plaisir à quelqu’un au pied du sapin le 25 décembre.

Source : Jordan Brand