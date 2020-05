Air Jordan 5 Fire Red : 69 points contre les Cavs, ça méritait bien une petite réédition

Avec la sortie de « The Last Dance », les Jojo reviennent à la mode si elles ont arrêté de l’être un jour. Aujourd’hui, on se remémore un bon souvenir de la carrière de MJ avec les Air Jordan 5 Fire Red disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pas encore champion NBA mais déjà lancé pour obtenir son quatrième titre de meilleur scoreur de la Ligue le 28 mars 1990, Michael Jordan a tout simplement réalisé sa plus grosse performance personnelle en carrière lors d’une visite à Cleveland. Craig Ehlo avait déjà essayé de faire de son mieux mais lorsque le numéro 23 shoote à 23/37 et qu’il se rend 23 fois sur la ligne des lancers-francs dans une soirée, cela devient très compliqué de faire quelque chose. Pourtant les Cavaliers y ont cru jusqu’au bout en voyant His Airness manquer le tir de la gagne à la fin du temps règlementaire. Mais c’était en fait une simple stratégie de l’arrière pour rester plus longtemps sur le parquet afin d’aller chercher son record de points en carrière. 69 points. Soixante-neuf. Sixty-nine. A partir de là, difficile d’espérer quoi que ce soit et c’est comme ça que les Bulls se sont imposés 117 à 113 quelques semaines avant de chuter face aux Pistons pour la troisième année d’affilée en Playoffs. Si on vous raconte tout ça, c’est parce que les Air Jordan 5 Fire Red portées par Mike le jour de ce fameux brasier sont remises au goût du jour par Jordan Brand. Un grand classique que chaque collectionneur se doit d’avoir dans son placard.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 Retro SE Chicago portées lors du Slam Dunk Contest 1988. Autre contexte, autres chaussures.

les Air Jordan 3 Retro SE Chicago portées lors du Slam Dunk Contest 1988. Autre contexte, autres chaussures. On les imagine déjà à ses pieds : Trae Young lors de son prochains carton contre les Cavaliers.

Trae Young lors de son prochains carton contre les Cavaliers. L’occasion parfaite pour les porter : avant de se rendre à un débat sur le GOAT avec des fans de LeBron.

avant de se rendre à un débat sur le GOAT avec des fans de LeBron. On aime : un modèle qui a une histoire, ça change tout.

un modèle qui a une histoire, ça change tout. On aime moins : un petit 69 en souvenir quelque part sur la semelle aurait pu être stylé.

Les Air Jordan 5 Fire Red sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. On parle d’un bout d’histoire quand même !

Source : Jordan Brand