Air Jordan 3 Retro SE Chicago : en souvenir du Slam Dunk Contest 1988 à Windy City

En souvenir u dernier All-Star Weekend à Windy City, Jordan Brand a décidé de remettre au goût du jour les Air Jordan 3 Retro SE avec un coloris Chicago évidemment disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers. Ce n’est pas comme si elles avaient vieilli un jour mais chaque nouvelle déclinaison est toujours bonne à prendre.

La dernière fois qu’un All-Star Game a eu lieu dans l’Illinois, Michael Jordan n’avait pas encore de bague mais il remportait son deuxième Slam Dunk Contest devant son public, au Chicago Stadium où évoluaient les Bulls à l’époque. Un lointain souvenir qui date de 1988 et où Jojo avait fait passer les AJ3 dans la légende au terme d’un concours polémique face à Dominique Wilkins. Toujours particulièrement appréciées des collectionneurs, la troisième version des signature shoes de l’arrière des Bulls a encore eu droit à un nouveau lifting et surtout un maquillage particulier pour l’occasion. On retrouve donc une empeigne en cuir rouge avec des notes elephant au niveau du talon et de la pointe du pied. Mais la petit touche en plus de ce modèle c’est l’inscription AIR qui a exceptionnellement été remplacée par la mention CHI en référence au lieu de ce All-Star Weekend 2020. On regrette simplement que Zach LaVine n’ait pas accepté l’invitation de la NBA pour participer au concours de dunks à la maison car son nouveau duel avec Aaron Gordon aurait pu être épique s’il avait décidé de chausser ces sneakers de légende.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 3 White Cement NRG, celles portées par MJ lors de ce fameux concours.

On les imagine déjà à ses pieds : Derrick Williams Jr., entre le fait qu'il s'agisse du futur vainqueur du concours et que le maillot de Michael Jordan est retiré à Miami, ça ferait du sens, non ?

L'occasion parfaite pour les porter : pour remporter un Slam Dunk Contest. Oui, c'est assez précis.

On aime : la référence à un exploit passé et l'inscription CHI qui rend vraiment l'exclu spéciale.

On aime moins : on n'a rien contre le rouge mais les originales en blanc étaient quand même les meilleures.

Les Air Jordan 3 Retro SE Chicago sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros.

