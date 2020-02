Pau Gasol n’exclut pas un retour : attention, il n’en a pas fini avec l’Équipe de France

Après avoir été coupé par les Blazers en tant que joueur à l’automne dernier, Pau Gasol joue toujours les assistants coach dans l’Oregon et n’apparaît plus dans un roster NBA. Cependant, le Catalan n’exclut pas un retour et a un objectif principal en ligne de mire : participer à ses derniers Jeux Olympiques à Tokyo.

La saison passée, après avoir quitté les Spurs, Pau Gasol rejoint les Bucks de Milwaukee (on aurait aimé le voir faire du catch en avant-match). Il a peu de temps de jeu et se blesse sans pouvoir participer à la Finale de Conférence contre son frère Marc. Pendant l’été, il signe un contrat avec Portland pour une saison mais cela ne durera pas. En conférence de presse en novembre, il annonce ne plus faire partie de la franchise de l’Oregon pour se remettre tranquillement d’une fracture de fatigue au pied gauche sans avoir la pression du calendrier d’une franchise NBA. Aucune annonce de retraite donc, mais l’idée que l’heure du géant s’approche à grand pas. Mais avant cela, ce sont des rumeurs directement de Barcelone qui évoquent la possibilité d’un retour dans son club pour y effectuer une dernière pige, là où tout a commencé. Sauf que lui, encore motivé du haut de ses 39 ans, veut continuer à jouer. En marge du Rising Stars Challenge, il a évoqué la suite au micro de Ramona Shelburne d’ESPN.

« Je suis en rééducation. C’est mon statut. Ma priorité est de soigner mon pied pour essayer de rejouer. [La retraite] est une possibilité. Je ne peux pas la laisser de côté avec cette blessure. Je ne suis plus un gamin, surtout en termes de basketball. »

Alors, retour dans une franchise NBA, retour au Barça ? Il est difficile d’imaginer la suite pour Pau Gasol avec cette blessure et son âge avancé. Cependant il a un objectif principal, les Jeux Olympiques à Tokyo. Sa rééducation s’effectue pour cette dernière compétition internationale, lui qui a déjà joué les quatre derniers Jeux, en obtenant deux médailles d’argent et une de bronze. Jouer ses cinquièmes Jeux au Japon ? C’est colossal. A l’image de sa carrière internationale, même si ça fait mal d’écrire ça en français. Six médailles aux championnats d’Europe dont trois en or. Un titre de champion du monde. Trois médailles olympiques. C’est gigantesque. Il faut aussi rappeler que ce titre mondial en 2006 a été gagné… au Japon. Un beau clin d’œil pour l’un des titres les plus importants de sa carrière. Cependant un problème subsiste. Il faut savoir si Pau Gasol va revenir à temps pour jouer ces Jeux Olympiques. Il a un statut de légende de l’autre côté des Pyrénées mais la sélection tourne déjà excellemment sans lui, en témoigne le titre glané l’été dernier aux championnats du monde… Quelle tristesse. Mais franchement, même s’il a fait mal à l’Équipe de France durant tant d’années, le voir refouler les parquets avec le maillot de la Roja aurait quelque chose de beau, un point d’exclamation sur une immense carrière.

Alors, malgré la difficulté et les doutes pour une participation à ces Jeux Olympiques, Pau va tout faire pour y arriver. Un retour dans une franchise NBA s’annonce difficile même s’il ne l’exclue pas mais essayer d’accrocher un nouveau titre mondial dans son armoire à trophées (ou plutôt garage pour que tout puisse rentrer) serait une récompense ultime. Attention Messieurs de l’Équipe de France, Gasolina n’a pas encore décidé de lâcher sa raquette. Justement, de la gasolina, il en faudra pour arriver jusqu’à Tokyo en forme.

Source texte : ESPN