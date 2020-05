La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la Loterie et le Draft Combine officiellement repoussés

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La Loterie et le Draft Combine repoussés

On en parlait dans la Matinale d’hier, c’est désormais officiel. La Loterie, prévue le 19 mai à Chicago, a officiellement été repoussée à une date ultérieure, tout comme le Draft Combine, qui devait lui se dérouler du 21 au 24 mai, également dans la Windy City. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui annonce la nouvelle sur son compte Twitter. La décision a été votée par la NBA lors du Board of Governors de vendredi. Par contre, aucune décision n’a pour l’instant été prise concernant la Draft en elle-même, toujours prévue pour le 25 juin. Mais il y a quand même de grandes chances qu’elle soit elle aussi repoussée à un moment donné.

The NBA postponed the May Draft Lottery and Combine today, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020

# Le début de la prochaine saison également en discussion

Outre la Draft, un autre grand sujet du Board of Governors de vendredi fut le début de la prochaine saison. Comme annoncé hier, le scénario concernant un décalage pour commencer la campagne 2020-21 en décembre semble avoir la cote auprès des dirigeants de la Ligue. Selon le Woj, c’est une possibilité qui prend de plus en plus d’ampleur à cause notamment de la question du retour des fans dans les tribunes. Plus tard la prochaine saison commencera, plus hautes seront les chances d’avoir une majorité de matchs avec des supporters. Ce décalage en décembre ne repose donc pas sur le dénouement de la saison actuelle, mais bien sur une volonté de la NBA. Autrement dit, même si la prochaine campagne pouvait commencer plus tôt, un début en décembre serait privilégié. Cependant, aucune décision ne sera prise dans les prochains temps.

Among the discussion topics today on the call: The merits of moving back the start of the 2020-2021 until December, sources said. Part of that ongoing converation surrounds the opportunity a delay could give NBA teams to get more fans in arenas for more games next season. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 1, 2020

# Le MGM Grand de Las Vegas a une grosse proposition pour la NBA

Après Disney World, un autre endroit pourrait servir de lieu pour le retour de la NBA ou d’autres pratiques sportives : Las Vegas. D’après le New York Times, MGM a envoyé une proposition à la NBA concernant les modalités d’une reprise et les moyens qui pourraient être mis en place : une partie du Strip de Las Vegas réservée pour mettre les joueurs en quarantaine, possibilité de ramener les familles et tous les membres nécessaires pour terminer la saison, possibilité d’utiliser les services à disposition (restaurants, lounges et autres)… Pour le journaliste Kevin Draper, l’accueil de la NBA pourrait notamment aider la ville du jeu à relancer un peu son économie, évidemment largement touchée par la pandémie.

I got a copy of the MGM quarantine “enclosed campus” proposal to the NBA that has been referenced a few times in articles lately. Lots of details in here, but to me the real story is what it says about Las Vegas: https://t.co/9giQik95zo pic.twitter.com/76bL2JNitj — Kevin Draper (@kevinmdraper) May 2, 2020

# En cas de « bulle », les joueurs pourront être accompagnés par des membres de leur famille

On parle de Disney World ou de Las Vegas pour finir la saison, mais les joueurs sont-ils prêts à quitter leur famille pour évoluer dans un environnement totalement fermé pendant plusieurs semaines ? Visiblement, la question ne se pose pas car si l’on en croit ESPN, la NBA rejette l’idée de mettre les joueurs en quarantaine sans des membres de leur famille. Moins de personnes seront dans cette fameuse « bulle », moins complexe sera la situation notamment au niveau des tests et de la gestion globale de la situation, mais dans le même temps, la NBA a bien conscience que c’est compliqué pour les joueurs d’évoluer loin de leur famille dans un tel contexte.

# Les équipes californiennes veulent convaincre le gouverneur pour une reprise plus rapide

On savait que les Lakers étaient en contact avec le bureau du maire de Los Angeles pour négocier concernant une ouverture de leurs infrastructures sportives avant la date du 15 mai, date d’expiration du confinement au sein de la Cité des Anges. Aujourd’hui, on apprend que les Lakers, les Clippers, les Warriors et les Kings tentent de convaincre le gouverneur de Californie afin de pouvoir figurer dans la deuxième étape de son plan de réouverture, où certains lieux de travail à faible risque rouvriront progressivement leurs portes. C’est Sam Amick et Joe Vardon de The Athletic qui ont annoncé la nouvelle. Dans leur article, on apprend également que certains joueurs en manque d’équipement à domicile s’entraîneraient en secret dans des gymnases censés être fermés…

# La NBA et les autres ligues américaines ne sont pas couvertes par les assurances

12 milliards. Voici le montant global concernant les pertes de revenus touchant le monde du sport aux States si l’on en croit une analyse de l’université Washington à St. Louis, en assumant que le reste de la saison régulière en NBA et en NHL soit annulé, et que la MLB et la MLS perdent la moitié de leur saison. Ce montant pourrait largement augmenter si le football américain devait également être touché, au niveau de la NFL et de la NCAA. C’est évidemment énorme et d’après ESPN, la NBA comme les autres grandes ligues américaines ne sont pas couvertes par les assurances. En effet, considérant le scénario de l’annulation d’une saison comme hautement improbable, elles n’ont pas estimé nécessaire d’acquérir une assurance en cas de pandémie…