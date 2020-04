La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : baisse de salaire pour les joueurs, des masques version NBA, et beaucoup d’incertitude…

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Baisse de salaire de 25% pour les joueurs

À partir du 15 mai prochain, les joueurs ne recevront plus l’intégralité de leur salaire. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la NBA et l’union des joueurs ont en effet trouvé un accord sur une réduction de 25% des salaires à partir de cette date. Avec les matchs annulés et cette fameuse clause du CBA concernant les cas de force majeure permettant aux proprios de suspendre les salaires, les deux camps étaient en négociation. Pour rappel, à la base, la NBA avait proposé aux joueurs une réduction de 50% à partir de mi-avril. La NBPA n’était pas favorable à cette proposition, et cette « réduction graduelle » de salaire commencera donc dans un mois, avec des salaires qui seront complets une dernière fois le 1er mai. L’argent retenu pourra être récupéré en intégralité ou en partie par les joueurs selon le nombre de matchs de saison régulière qui pourront finalement être joués, dans le cas où elle reprend bien évidemment.

A formal ratification of the plan is underway this afternoon. https://t.co/a35cAOA2WN — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 17, 2020

# Adam Silver : « Nous ne sommes pas en mesure de prendre la moindre décision »

Début avril, Adam Silver avait indiqué qu’aucune décision ne serait prise concernant la saison avant le mois de mai. Après le NBA Board of Governors de vendredi, le grand chauve a confirmé l’incertitude qui régnait concernant la suite des événements (via ESPN).

« Si l’on se base sur les rapports qui nous ont été transmis par les responsables de la santé, nous ne sommes pas en mesure de prendre la moindre décision. Et on ne sait pas quand est-ce qu’on pourra. »

Il y a évidemment beaucoup de paramètres et d’éléments à prendre en compte avant de pouvoir trancher, des éléments qui dépassent forcément le simple cadre de la NBA. Que disent les statistiques concernant les personnes touchées par le COVID-19 ? Quelles sont les possibilités pour tester les joueurs sans empêcher la population de se faire tester ? Quelles sont les directives sanitaires et politiques ?

« Il y a beaucoup de données qui doivent être mises en relation pour pouvoir prendre des décisions. Ça fait partie de l’incertitude. Nous ne sommes même pas à un point où on peut dire, ‘si A, B et C sont respectés, alors il y a moyen de reprendre’. Il y a trop d’incertitudes aujourd’hui pour dire comment on va avancer. Le plus important reste la santé et le bien-être de nos joueurs et tous ceux qui sont impliqués. C’est ça l’essentiel. »

Enfin, sachez que le nombre total de joueurs ayant été contaminés par le COVID-19 est bien supérieur au nombre de cas révélés, qui était de sept. C’est quelque chose qu’on pouvait imaginer, et cela a été confirmé par Adam Silver, qui n’a pas voulu apporter plus de précisions.

# Des masques aux couleurs des équipes

Oubliez les maillots, casquettes et autres T-shirts, le produit à la mode aujourd’hui, c’est bien évidemment le masque, et la NBA a ainsi décidé de s’associer avec Fanatics pour la création de masques aux couleurs des équipes. L’ensemble des revenus liés à la vente de ces masques seront reversés aux associations caritatives Feeding America (États-Unis) et Second Harvest (Canada).

The NBA is partnering with Fanatics to produce cloth face masks with team logos on them to help communities impacted by the coronavirus, according to league sources https://t.co/Li6cVx3zfO pic.twitter.com/axBeYXdORh — Sports Illustrated (@SInow) April 17, 2020

# Ted Leonsis, Zach LaVine et Andre Drummond sont solidaires

La solidarité est indispensable en ces temps de crise. Ted Leonsis, le proprio des Wizards, des Mystics (WNBA) et des Capitals (NHL), en est conscient et a ainsi décidé de prendre une belle initiative pour ses employés saisonniers.

« Je pense que payer les employés qui ont signé pour travailler en mars et en avril est la bonne chose à faire. Ce n’est pas une avance. Quand ils reviendront, ils s’inscriront pour les nouveaux matchs et ils seront payés » a-t-il déclaré via ESPN.

Cela concerne 1 500 travailleurs et ça se traduit en un montant de 1,2 million de dollars.

Par ailleurs, Zach LaVine et ses Bulls ont également fait le nécessaire pour fournir 600 repas à des familles dans le besoin, tandis qu’Andre Drummond a fait un don total de 160 000 dollars, 60 000 pour aider les salariés travaillant habituellement à la salle des Cavs et 100 000 pour le Middlesex Health’s Emergency Response Fund.

The Bulls & @ZachLaVine are teaming up with @OneLineage to provide 600,000 meals with @FoodDepository to families in need and jobs to displaced United Center employees.#LineageShareAMeal | @FeedingAmerica — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 17, 2020

Drummond has also worked alongside @JBLaudio to donate more than 10,000 headphones to schools in the Cleveland and Detroit area to help students impacted by the coronavirus pandemic and will go directly to supporting virtual online classes and free streaming music lessons. — Eric Woodyard (@E_Woodyard) April 17, 2020

