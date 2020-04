Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2007, quand LeBron James faisait du Palace son royaume

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Pistons – Cavaliers, 31 mai 2007, Game 5 des Finales de Conférence Est

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

C’est l’un des plus grands chefs-d’œuvre de la carrière de LeBron James. Le plus grand ? Peut-être, ça se discute. Mais ce qui est sûr, c’est que les supporters des Pistons n’ont pas oublié cette performance sensationnelle du King le 31 mai 2007. Lors du Game 5 des Finales de Conférence Est, alors que la série est à égalité 2-2, LeBron va battre Detroit quasiment à lui tout seul au Palace d’Auburn Hills, scorant 48 points au total avec 9 rebonds et 7 passes décisives. Mais surtout, le phénomène de 22 piges inscrit ce jour-là 29 des 30 derniers points de son équipe, dont les 25 derniers, avec le game winner en prime. La légende LeBron était en marche.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !