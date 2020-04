Victor Oladipo à peine revenu que la NBA est interrompue : c’est possible d’avoir plus la poisse sérieux ?

Une année entière sans pouvoir jouer et voilà que Victor Oladipo est de nouveau privé de basket. Qui plus est, l’annonce a été faite seulement un jour après sa meilleure sortie depuis son retour… Quelle poisse, mais il ne se décourage pas pour autant.

Car pour Victor Oladipo, le confinement est loin d’être une excuse pour ne plus bosser. En France, les salles de sport devraient être fermées jusqu’à mi-juin ? Pas de problème, faites comme Toto, aménagez votre garage en coin d’entraînement. Ça a l’air si simple. L’ancien d’Oklahoma City est déterminé à revenir à son top niveau, et on comprend assez aisément pourquoi. Si l’épidémie est frustrante pour vous, imaginez la réaction de Victor. Après un an de bataille et de rééducation suite à une grave blessure au genou, le garçon revenait petit à petit, sans trop forcer. Alors quand la suspension de la Ligue a été officialisée le 11 mars, y’en a un qui devait être bien dérouté, et on peut le comprendre. À peine un jour avant cette annonce, il claquait 27 points face aux Celtics avec 7 rebonds et 4 passes, son meilleur match depuis son retour fin janvier. Petit à petit, le All-Star montait en régime. Lors d’une conférence téléphonique ce jeudi, il n’a pas caché sa frustration, lui qui a été stoppé en plein élan alors qu’il retrouvait quelques sensations (via ESPN).

« Ça fait toujours mal parce qu’il m’a fallu un certain temps pour revenir, puis, évidemment, avec ce qui est arrivé, ça me manque encore plus. J’étais sur le parquet pour jouer, faire de mon mieux. Je ne peux pas dire que j’étais à 100% sur le terrain. Mais je vais tout faire pour m’améliorer et devenir plus fort. »

Avec une traction Domantas Sabonis – Malcolm Brogdon, Indiana était une équipe très largement playoffable et ce malgré l’absence de son All-Star. Lorsqu’il est revenu, il fallait donc le réintégrer sans trop bousculer les habitudes. Et après des retours difficiles, autant individuellement que pour l’équipe, Oladipo a réussi à redresser un peu la barre. Lors de ses cinq derniers matchs, Toto tournait à 18,6 points, 4,8 rebonds et 3,6 passes à 47% au shoot. Mais pour l’instant, il doit patienter gentiment chez lui, comme nous tous d’ailleurs.

« Avant ces événements, j’essayais de revenir, de retrouver ma rapidité, d’apprendre de nouveau à marcher. J’ai trouvé un moyen de réussir et je vais en trouver un autre jusqu’à ce que j’atteigne mon potentiel. Et pour être honnête, je ne vais pas m’arrêter là, car je pense toujours pouvoir en faire plus. »

Indiana est pour l’heure cinquième à l’Est, mais si la saison venait à reprendre, il faudra redoubler de prudence pour éviter à tout prix une rechute. C’est ce qu’explique le président des opérations basket d’Indiana Kevin Pritchard au micro d’ESPN.

« Nous pourrions nous ajuster au fur et à mesure, mais il y aura des limites. Nous voulons mettre en place un plan pour Victor afin qu’il puisse revenir. Mais vous me connaissez, nous allons redoubler de prudence avec Victor. Nous faisons ça avec tous nos joueurs, mais sa situation crée des circonstances uniques. »

Donc pas question pour Oladipo de jouer 40 minutes par match, ce serait trop risqué. Et puis pour ça, faudrait que la NBA reprenne. Pour la suite, les plans semblent quand même clairs du côté d’Indianapolis, faire progresser le duo Brogdon – Oladipo et pourquoi pas former un petit Big Three avec Domantas. Ils sont encore jeunes et sous contrat, ils ont l’avenir devant eux. Allez, moins de blessures et on pourrait tenir ici un vrai contender de l’Est.

Victor Oladipo a été stoppé en plein élan alors qu’il se remettait petit à petit de sa blessure. Un coup dur de plus pour le All-Star, faudra faire attention au retour, on ne veut pas de rechute.

