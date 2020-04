La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : la saison des Warriors est terminée selon Steve Kerr, ah parce qu’elle avait commencé ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Les Lakers discutent avec le maire de Los Angeles

Les Lakers n’ont pas le temps, ils veulent reprendre l’entraînement dès que possible. Si la NBA a indiqué que les entraînements pourront reprendre le 8 mai sous certaines conditions et dans certains États, les joueurs de la franchise pourpre et or doivent eux théoriquement attendre jusqu’au 15 mai, date de fin du confinement à Los Angeles. Mais on a appris hier via ESPN que les Lakers étaient en contact avec le bureau du maire pour négocier concernant une ouverture de leurs infrastructures sportives avant la date du 15 mai.

En attendant, les Lakers ont apporté beaucoup de précisions à leurs joueurs concernant les mesures de sécurité qui seront mises en place pour le bon déroulé des entraînements. Parmi elles, selon ESPN : la température des joueurs sera prise dès leur arrivée et dans leur voiture, ils devront également répondre à certaines questions posées par un médecin, les rebondeurs qui accompagneront les joueurs pendant leur séance devront porter des gants, la salle de muscu sera réorganisée pour assurer l’espace nécessaire entre les équipements et donc les joueurs ect.

The Lakers detailed what workouts will look like when the practice facility re-opens on a conference call with players Monday, sources told ESPN: temperatures taken in the parking lot, strict time schedules and even rebounders wearing gloves https://t.co/Muv3dUzhVm — Dave McMenamin (@mcten) April 28, 2020

# L’incroyable histoire de Leandro Barbosa

Tout s’est bien terminé, mais Leandro Barbosa a flippé pour lui et sa famille. Lourdement touché par le COVID-19 pendant qu’il jouait au Brésil, Barbosa a vu sa femme enceinte de neuf mois également être contaminée alors que l’accouchement était prévu quelques jours après les résultats du test de Leandro. Du coup, d’après un article de Marc Stein du New York Times, l’accouchement a été déclenché dès que possible afin de limiter au maximum les risques de contamination du bébé. Barbosa n’a évidemment pas pu assister à la naissance de son enfant, mais il a suivi l’événement sur Facetime pendant que sa belle-mère accompagnait sa femme. La petite fille est née le 22 mars, en bonne santé.

« Nous sommes tous en bonne santé désormais. Le bébé n’a pas été touché par le virus, dieu merci » a notamment déclaré l’ancien Warrior.

One of the most popular Warriors from their big run — Leandro @TheBlurBarbosa — shares the scary tale of he and wife Talita contracting COVID-19 days before she was to give birth … Mom, Dad & Baby Isabela are all healthy and together now. For @NYTSports: https://t.co/AfJ6gn92KN — Marc Stein (@TheSteinLine) April 27, 2020

# Après son grand frère, Sebastian Telfair perd sa mère

Si le dénouement a été heureux pour Leandro Barbosa, ce n’est malheureusement pas le cas pour Sebastian Telfair. Selon le New York Post, l’ancien meneur NBA a perdu sa mère lundi, touchée par le coronavirus à l’âge de 64 ans. Et il y a un mois, son grand frère avait déjà perdu la vie à cause du COVID-19. Damn.

Sebastian Telfair's mother, brother die after coronavirus battles https://t.co/tqXbn6imnK pic.twitter.com/HJmLLfLwG9 — New York Post (@nypost) April 28, 2020

# Pour Steve Kerr, la saison des Warriors est terminée

Alors qu’on ne sait toujours pas quelle sera la suite pour la saison NBA 2019-20, le coach des Warriors Steve Kerr a l’impression qu’elle est déjà terminée pour son équipe.

« Ça ressemble à une fin de saison. […] Nous restons en contact avec nos gars, mais on a vraiment l’impression que c’est terminé. On a eu une conférence via Zoom avec les joueurs, on aurait dit notre meeting de fin de saison. »

Étant donné que les Warriors sont derniers à l’Ouest et n’ont plus rien à jouer cette année, on peut le comprendre. Et puis si la saison venait à reprendre, il y a des chances qu’on attaque directement avec les Playoffs, avec peut-être un mini-tournoi pour les dernières places qualificatives. Rien qui concerne Golden State en gros.

Steve Kerr: "It feels like the end of our season. … We're staying in touch with our guys, but it definitely feels like the season is done for us." Kerr added that the Warriors had a Zoom call with players last week. "It felt like our annual exit meeting." — Connor Letourneau (@Con_Chron) April 28, 2020

# La NBA plus que jamais prête à repousser le début de la saison prochaine

Si on pense tous au dénouement de la saison 2019-20, la NBA pense évidemment sur le court et le long terme. Et d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la Grande Ligue est plus que jamais prête à repousser le début de la campagne 2020-21. C’est ce qu’il a indiqué en début de semaine sur SportsCenter. La cause principale ? La NBA veut évidemment des fans dans les tribunes et plus la saison est repoussée, plus grandes sont les chances d’avoir le retour des supporters dans les salles. Commencer la saison prochaine à huis-clos, c’est un scénario qu’on veut forcément éviter chez Adam Silver.

# Les ligues sportives US discutent avec la Maison Blanche

« Quel rôle peut jouer le sport dans le plan de réouverture de Donald Trump dans le contexte du coronavirus ? » Voici la grande question qui a animé une conférence mardi entre les directeurs médicaux des différentes ligues sportives américaines et la Maison Blanche, représentée par Seema Verma, administratrice des services Medicare et Medicaid dans le cadre de l’administration Trump. C’est ESPN qui l’annonce, et la NBA a évidemment participé. Autour de ce débat, des informations ont également été apportées concernant la disponibilité des tests, et il y a eu des discussions pour essayer de trouver de nouveaux moyens afin d’assurer la sécurité des athlètes et de toutes les personnes impliquées au moment de la reprise des pratiques sportives.