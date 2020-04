Les épisodes 3 et 4 de « The Last Dance » vus par Twitter : la suite était très attendue, et elle n’a pas déçu

Lundi, Netflix a lâché les épisodes 3 et 4 de « The Last Dance », ce documentaire consacré à l’équipe des Bulls de l’époque de Michael Jordan, Scottie Pippen et Dennis Rodman. Alors que les épisodes 1 et 2 étaient déjà très attendus la semaine dernière, nous pouvons constater que les deux suivants l’étaient également, et que ce sera le cas pour toute cette série finalement. Florilège des tweets marquants des E3 et E4.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Le lundi, nouveau repère pour la semaine d’un basketteur ou fan de basket.

yall doing so much for me rn @espn 🖤 — JJJ (@jarenjacksonjr) April 27, 2020

Vous en faites tellement pour moi sur ESPN.

Episode 3 & 4 in 30 min 🍿🍿 — Bobby BP Portis (@BPortistime) April 27, 2020

Episodes 3 et 4 dans 30 minutes…

The last dance pic.twitter.com/iWUPPetO9D — Marco Belinelli (@marcobelinelli) April 27, 2020

C’est parti.

# Bien entendu, Michael Jordan a encore cristallisé beaucoup d’attention.

MJ lay up package isn’t talked about enough — Jordan McRae (@JordyMac52) April 27, 2020

On ne parle pas assez de la variété des lay-ups de MJ.

Wait…. MJ had all those accomplishments in 1 season???

😳🔥🔥🔥 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 27, 2020

Attendez, MJ a accompli tout ça en 1 saison ?

Jordan is hands down one of the best S*** talkers in all sports history💯 — Trae Young (@TheTraeYoung) April 27, 2020

Jordan est facilement l’un des meilleurs trash-talkers de l’histoire, tous sports confondus.

His teammates questioned if he was human haha. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 27, 2020

Ses coéquipiers se sont même demandés s’il était humain.

Nooo MJ did NOT have 3peat shirt on before they even won a chip. 🤣🤣 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 27, 2020

Non, MJ n’avait pas un t-shirt « 3 Peat » avant même qu’ils gagnent le championnat quand même ?

That’s a 🐐 car collection too lol — Mario Hezonja (@mariohezonja) April 27, 2020

C’est une collection de voitures de GOAT ça.

Damn Jordan missed a game winning free throw just to hit the game winner later on in the series 🤣 #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 27, 2020

Wah, Jordan a fait exprès de rater un lancer-franc qui ferait gagner son équipe juste pour marquer le panier victorieux plus tard dans la série. (NDLR : au premier tour 1989 face aux Cavaliers)

MJ was different in the 1991 playoffs — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 27, 2020

MJ était monstrueux pendant les Playoffs 1991.

Man #TheLastDance had me so motivated last night—I got up as soon as it went off and started working out. It’s nothing like being inspired by someone else greatness! — DWade (@DwyaneWade) April 27, 2020

Mec The Last Dance m’a tellement motivé la nuit dernière. Je me suis levé dès que ça a commencé et je me suis entraîné. Il n’y a rien de tel que d’être inspiré par la grandeur de quelqu’un d’autre.

On ne peut pas oublier son premier titre.

# Mais la star de l’épisode 3, c’était Dennis Rodman.

12 years in and I never have thrown a leg kick on a rebound like Dennis — Kevin Love (@kevinlove) April 27, 2020

12 ans de carrière et je n’ai jamais donné un coup au rebond avec ma jambe comme le faisait Dennis.

A locked in Dennis Rodman is a scary sight. 🐂🐂🐂 — Kevin Love (@kevinlove) April 27, 2020

Un Dennis Rodman concentré est un spectacle effrayant.

Still can’t believe Rodman took a whole vacation mid season 😭😭 — Alex Caruso (@ACFresh21) April 27, 2020

Je n’arrive toujours pas à croire que Rodman a pris des vacances en plein milieu de saison.

Say what you want Dennis Rodman invented load management 😂😂😂😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 27, 2020

Dites-en ce que vous voulez, mais Dennis Rodman a inventé le load management.

48 hours 😂😂😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 27, 2020

48 heures…

Dennis. Rodman. — Tyus Jones (@1Tyus) April 27, 2020

Rodman made that Bulls team invincible — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 27, 2020

Rodman a rendu cette équipe des Bulls invincible.

u need a Dennis #TheLastDance — JJJ (@jarenjacksonjr) April 27, 2020

Vous avez toujours besoin d’un Dennis.

Every team in every sport got a player with Dennis Rodman mentality. They just don’t have his talent , intangibles and Phil Jackson as the coach 🤣 #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 27, 2020

N’importe quelle équipe dans n’importe quel sport ont un joueur avec la mentalité de Dennis Rodman. Ils n’ont juste pas son talent, ni Phil Jackson comme coach.

Took a vacation mid season 😂😂😂 that’s the real GOAT — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 27, 2020

Il s’est pris des vacances en plein milieu de saison, c’est lui le vrai GOAT.

Be a star in your role…don’t think anybody personified that more than Dennis Rodman — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 27, 2020

Sois une star dans ton rôle… Je ne pense pas que quelqu’un ait plus personnifié ça que Dennis Rodman.

Le joueur le plus sous-côté de l’histoire.

Quand tu obtiens 48 heures.

# Et comme souvent, tout le monde a adoré et a hâte de voir la suite.

What was your favorite part from Ep. 3&4? #TheLastDance — Kevin Love (@kevinlove) April 27, 2020

Quelle était votre partie préférée dans ces épisodes 3 et 4 ?

Man, 2 hrs has never went by so fast lol. #TheLastDance — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 27, 2020

Mec, jamais 2 heures ne sont passées aussi rapidement.

C’est incroyable.

These episodes fire 🔥🔥 — Miles Bridges (@MilesBridges) April 27, 2020

Ces épisodes étaient terribles.

Who else wants to go workout or play after watching this? — Zach LaVine (@ZachLaVine) April 27, 2020

Qui a envie de jouer ou de s’entraîner après avoir vu ça ?

Les épisodes 3 et 4 continuent donc sur la lignée des deux premiers. Nombreux sont ceux qui visionnent les nouveaux contenus disponibles chaque lundi et cela devrait être le cas pour les trois prochaines semaines encore. Vivement que les coulisses de ces Bulls nous livrent leurs secrets qu’elles veulent bien nous livrer.