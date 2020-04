Les épisodes 1 et 2 de « The Last Dance » vus par Twitter : en cette période, c’était forcément l’attraction de la semaine

Toute la planète basket sans exception attendait ce moment. Cloîtrée chez elle aux quatre coins du monde, cette planète basket a enfin été servie : « The Last Dance » a dévoilé ses deux premiers épisodes ce lundi sur Netflix, pour qu’on se souvienne quand même quel jour on est. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’attente devenait insoutenable. Florilège des réactions des joueurs face à ce documentaire.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Oui, ce documentaire était vraiment attendu avec impatience par tout le monde.

Tonight is the night. pic.twitter.com/yj3ooIjaBr — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 19, 2020

C’est le grand soir.

Anybody else ready for the last dance tonight ?!! Ive been waiting for this — Mikal Bridges (@mikal_bridges) April 19, 2020

Qui d’autre est prêt pour The Last Dance ce soir ? J’attendais ça avec impatience.

Today is the day #TheLastDance — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 19, 2020

C’est le jour J ! #TheLastDance

Don’t talk to me right now — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 20, 2020

Ne me parlez plus

Je ne peux plus attendre !

Happy #LastDance day 🍾🏀 … perfect timing we need it ! — JJJ (@jarenjacksonjr) April 19, 2020

Joyeux jour de #LastDance… Juste au moment où on en avait besoin.

Passez un bon dimanche soir !

I’ve never been so excited to watch something — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) April 20, 2020

Je n’ai jamais été aussi impatient de regarder quelque chose.

Ne m’envoyez pas de messages, ne m’appelez pas… Je suis concentré !

Here we go!!!!!! MJ!!!!!!!! — Jared Dudley (@JaredDudley619) April 20, 2020

C’est parti ! MJ !

Best 2hours of the quarantine…. #TheLastDance — Tobias Harris (@tobias31) April 20, 2020

Les deux plus belles heures de la quarantaine.

Leave alone for the next 2 hours!!! — Eric Paschall (@epaschall) April 20, 2020

Laissez-moi tranquille pour les deux prochaines heures !

I just want to say thank you @espn THE PEOPLE NEEDED THIS!! 🙌🏾🙌🏾 — Eric Paschall (@epaschall) April 20, 2020

Je veux juste remercier ESPN. Le peuple en avait besoin.

🐐🐐 — Treveon Graham (@TreBall21) April 20, 2020

On se voit plus tard !

C’est parti #TheLastDance

# Scottie Pippen a également reçu un grand nombre d’hommages, et la reconnaissance qu’il mérite.

They had Scottie messed up — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 20, 2020

Ils ont foiré avec Scottie.

My man Scottie deserved a bag #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 20, 2020

Mon gars Scottie méritait d’être mieux payé.

“I’m not gonna Fxck my summer up“ 🤣🤣🤣🤣 #TheLastDance — CJ McCollum (@CJMcCollum) April 20, 2020

Scottie “I’m not gonna F%#$ My summer up”😂😂 — Buddy Love !!!! (@buddyhield) April 20, 2020

« Je ne vais pas foutre en l’air mon été ».

He ain’t have to slap Scottie like that 😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 20, 2020

Il (Charles Oakley) n’avait pas besoin de gifler Scottie comme ça.

Scottie Pippen’s impact on that team is still underrated. #TheLastDance — Rudy Gobert (@rudygobert27) April 20, 2020

L’impact de Scottie Pippen sur cette équipe est toujours aussi sous-estimé.

I’m glad Scottie is getting the respect he deserves, he was a beast #TheLastDance — Tristan Thompson (@RealTristan13) April 20, 2020

Heureux que Scottie ait le respect qu’il mérite. C’était un monstre.

7 years for $18 million?!?! How much would Scottie Pippen get paid if he was playing today? — Cody Zeller (@CodyZeller) April 20, 2020

18 millions sur 7 ans ? Combien gagnerait Scottie Pippen s’il jouait à notre époque ?

Who else had Scottie’s shoes growing up??? — Kevin Love (@kevinlove) April 20, 2020

Qui d’autre avait les chaussures de Scottie Pippen étant petit ?

MJ & Pippen were built for each other #TheLastDance pic.twitter.com/V9KkrOFYmA — Enes Kanter (@EnesKanter) April 20, 2020

MJ et Pippen étaient faits l’un pour l’autre.

7 years 18M dang — Miles Bridges (@MilesBridges) April 20, 2020

# Mais bien sûr, l’essentiel des regards était concentré sur Michael Jordan.

I feel like this documentary gonna make me put MJ #1, instead of #2…

Can’t Wait!!! #LastDance — Trae Young (@TheTraeYoung) April 19, 2020

J’ai l’impression que ce documentaire me fera passer MJ numéro 1 au lieu de numéro 2. Je ne peux plus attendre !

#TheLastDance … Mike really was different different — Damian Lillard (@Dame_Lillard) April 20, 2020

#TheLastDance Mike était vraiment différent.

All TOUGH BUCKETS against the Celtics — Richaun Holmes (@Rich_Holmes22) April 20, 2020

Tous ces paniers compliqués contre les Celtics.

Could y’all imagine if Jordan played in this social media era? The things we would say about him then.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 20, 2020

Vous imaginez si Jordan avait joué à l’époque des réseaux sociaux ? Tout ce qu’on dirait sur lui…

MJ walked like he knew he was the one — Tyus Jones (@1Tyus) April 20, 2020

MJ marchait comme s’il savait qu’il était l’élu.

The GREAT Larry legend who along with Magic helped save basketball said » that was God disguised as Michael Jordan » think about that… 🤔🤔😳🤣 — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 20, 2020

Le GRAND Larry Legend qui a aidé à sauver le basket avec Magic a dit « C’était Dieu déguisé en Michael Jordan », réfléchissez-y.

Michael Jordan’s Last Dance was fantastic and I loved all two hours of it!! Young fans that never got to see Michael play now understand why he’s the 🐐 of basketball! — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) April 20, 2020

La dernière danse de Michael Jordan était fantastique et j’ai aimé ces deux heures. Les jeunes fans qui n’ont jamais pu voir jouer Michael comprennent maintenant pourquoi c’est le GOAT du basket.

63 of them thangs 🥴 — Ja Morant (@JaMorant) April 20, 2020

63 points !

# Et bien sûr, tout le monde en redemande.

They should’ve gave us 5 episodes!!🤣🤦🏽‍♂️ #Tough — Marvin Bagley III (@MB3FIVE) April 20, 2020

Ils auraient dû nous donner 5 épisodes !

Just drop the rest of series now please 🙏🏽 — Jalen Brunson (@jalenbrunson1) April 20, 2020

Maintenant, sortez le reste de la série s’il vous plaît.

And this is only episode 2 👀 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) April 20, 2020

Et ce n’est que l’épisode 2.

Dites ESPN, vous en avez encore un peu ?

WE NEED ALL 10 BY TOMORROW! — Eric Paschall (@epaschall) April 20, 2020

On a besoin des 10 épisodes demain !

Goodness!!! This is so good! I would pull an all nighter watching the next 8 episodes if I could! #TheLastDance — Cody Zeller (@CodyZeller) April 20, 2020

Wow ! C’est tellement bien ! J’aurais pu passer la nuit à regarder les 8 épisodes suivants si j’avais pu !

We need the rest of the series now!!! Commercials are one thing but we can’t wait a whole week for the next episodes! — Tyus Jones (@1Tyus) April 20, 2020

On a besoin du reste de la série maintenant ! Les pubs, c’est une chose, mais on ne peut pas attendre une semaine entière pour les prochains épisodes.

….AND you just know it’s gonna get better each episode. WE needed this!!! #TheLastDance — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 20, 2020

Et vous savez que ça va être encore mieux au fil des épisodes. On en avait besoin.

Ces deux premiers épisodes semblent être une réussite. Si on vous laissera encore le soin de choisir votre GOAT, pour l’heure, l’essentiel est d’apprécier ce documentaire. Il nous en dit déjà beaucoup sur les Bulls d’autrefois, mais il est loin d’avoir fini de dévoiler les coulisses de cette équipe née pour la W. Quelque chose nous dit que Netflix va encore être saigné lundi prochain.