Nike Kyrie 6 Shutter Shades : pour saigner les playgrounds à la fin du confinement

La NBA est suspendue jusqu’à nouvel ordre mais ça n’empêche pas la marque à la virgule de faire des affaires. Les Nike Kyrie 6 Shutter Shades viennent compléter la collection des pompes d’Uncle Drew. Une alliance entre légèreté et vitesse dans une silhouette noire, parfaite pour vos soirées mondaines, mais aussi pour se faire remarquer sur un bon vieux playground quand on pourra de nouveau sortir de chez nous. Une paire déjà disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

La petite nouvelle de la famille Irving est arrivée. Adressée aux joueurs rapides, la chaussure de Kyrie n’a de cesse que d’évoluer. Même si le meneur vient de vivre deux années compliquées, entre Boston et l’infirmerie de Brooklyn, ses sneakers comptent parmi les plus populaires. Après la Kyrie 5 Black Magic, c’est la Shutter Shades qui arrive sur le marché et on espère qu’elle portera un peu plus de chance à Uncle Drew. Histoire qu’on puisse le voir les porter un peu plus que l’ancienne version. Moins de blessures et plus de crossovers tout en vivacité et appui, il va falloir la tester à fond. Et alors qu’est-ce qui a changé ? Pour la sixième signature, le Swoosh maintenant iridescent reste acéré, mais on note l’apparition d’une bordure bleue alors que logo du All-Star alterne entre les teintes vertes et jaunes sur ce coloris. La languette est maintenant phosphorescente. La semelle est fluorescente, histoire de se la péter en soirée quoi. Toujours sur la semelle, deux bandes sont visibles, jaune et bleu. La silhouette globale sur une base noire, elle, reste la même. En somme on a une chaussure toujours aussi réactive avec un super amorti, et même si, à première vue les changements sont mineurs, des petits détails viennent apporter de la personnalité à cette sneakers.

La fiche :

La grande soeur : les Nike Kyrie 5 Black Magic, version qui nous avait déjà sacrement plu.

les Nike Kyrie 5 Black Magic, version qui nous avait déjà sacrement plu. On les imagine déjà à ses pieds : Kyky lors de son grand retour à la compétition avec les Nets.

Kyky lors de son grand retour à la compétition avec les Nets. L’occasion parfaite pour les porter : absolument tout le temps, le noir ça passe partout.

absolument tout le temps, le noir ça passe partout. On aime : cette sobriété alliée à la semelle fluorescente et une virgule colorée aux contours bleu, sucrée salée.

cette sobriété alliée à la semelle fluorescente et une virgule colorée aux contours bleu, sucrée salée. On aime moins : cette grosse bande noire en plastique qui recouvre les lacets, pas ouf.

Le monde du sport est peut-être sur pause mais le business de la shoes lui ne s’arrête pas pour le plus grand bonheur des passionnés. Vous pourrez craquer pour la Shutter Shades, une paire sobre qui passera crème dans la vie de tous les jours, pour la maudite somme de 129,90 euros sur le site de notre partenaire Basket4Ballers.

Source texte : Nike