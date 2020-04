The Last Dance – épisode 3 & 4 : c’est l’heure du débrief… vidéo !

Après la sortie de deux nouveaux épisodes de « The Last Dance », vous avez eu droit à un débrief papier par épisode, ici et là. Mais pour ceux qui préfèrent regarder plutôt que lire, on a aussi pensé à vous. C’est l’heure du débrief… vidéo.

La série événement « The Last Dance » sur les Bulls de 1997-98 a été lancée, on en est désormais à quatre épisodes diffusés sur ESPN puis Netflix. Après les grands débuts de ce docu-série très attendu la semaine dernière, nombreux sont celles et ceux qui ont regardé les EP 3 et 4, avec beauuuuucoup de choses à débriefer ! Cela tombe bien, avec Bibi, Alex et Simon, il fallait qu’on en parle. De Dennis Rodman à Phil Jackson en passant par les Bad Boys de Detroit, il est l’heure de faire le point sur les deux derniers épisodes de « The Last Dance » !

Allez, vous connaissez la chanson et ça bouge pas : on s’installe avec binouzes et cacahuètes, pour environ 45 minutes de discussion sur « The Last Dance ». Et évidemment, rendez-vous lundi prochain – le meilleur jour de la semaine – pour la sortie des deux prochains épisodes.