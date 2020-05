La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : les parieurs misent sur les Nets, les familles autorisées à accompagner les joueurs dans la bulle ?

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# La classe 2020 du Hall of Fame introduite à Springfield en 2021

On le sentait venir, c’est désormais officiel. La cuvée 2020 notamment composée de Kevin Garnett, Tim Duncan et de Kobe Bryant à titre posthume a été décalée au premier trimestre 2021 pour des raisons sanitaires évidentes. Plus d’infos à venir !

# Les joueurs partis à l’étranger sont autorisés à retourner aux Etats-Unis

Les étrangers qui étaient rentré dans leur pays d’origine durant le confinement sont désormais autorisés à regagner leur franchise sur le sol américain. C’est toujours plus pratique d’être sur place pour recommencer à s’entraîner avec ses coéquipiers. C’est notamment le cas de Luka Doncic qui avait profité de la suspension de la saison pour retourner en Slovénie en attendant d’en savoir plus sur le déroulement de la fin de la saison. Des rumeurs annonçaient également que Sekou Doumbouya était rentré en France durant le confinament. Au total, 21 franchises ont réouvert leur salle d’entraînement pour permettre aux volontaires de pouvoir réaliser des workouts individuels. Cependant, la majorité des effectifs des Knicks et des Nets ne sont pas retournés dans la Grosse Pomme où se trouve l’épicentre de la pandémie.

Sources: NBA players/staff who are currently outside the United States are now allowed to re-enter the U.S. via new U.S. Department of Homeland Security issue. Prior travel restrictions existed due to coronavirus pandemic. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2020

# Les familles autorisées à se joindre aux joueurs dans la bulle ?

Parmi les requêtes de nombreux joueurs, le fait de pouvoir être accompagnés de leurs proches était tout en haut de la liste. Notamment pour ceux qui espèrent repartir avec le trophée et qui prévoient donc de rester plus de deux mois dans la bulle qui sera créée par la NBA, probablement à Orlando. Selon Ramona Shelburne et Adrian Wojnarowski, la Ligue et le Syndicat des joueurs seraient en train de travailler sur la possibilité de réunir un nombre limités de proches des joueurs au sein du campus lors de la compétition et une fois que les premières équipes éliminées auront commencé à partir pour ne pas surcharger le lieu. Les proches seraient alors soumis aux mêmes normes de sécurité avec de nombreux tests pour ne pas contaminer cette bulle de protection.

# Pas de décision ce vendredi

Adam Silver a déjà prévu de réunir l’ensemble des propriétaires de franchises pour une nouvelle vidéo-conférence ce vendredi mais aucune décision ne devrait encore être finalisée à cette date selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. La NBA souhaite s’assurer de régler tous les derniers détails avant de rappeler tout le monde sur le pont et si une reprise semble désormais envisagée avec de plus en plus de certitudes, de nombreuses questions restent en suspend à commencer par le format de la compétition. Ainsi, les équipes les moins bien positionnées pourraient tout simplement ne pas être rappelées pour désengorger les aménagements dédiés pour accueillir le grand cirque de la NBA pendant plusieurs semaines. Dans un premier temps, le commissionnaire avait donné le début du mois de juin comme deadline pour annoncer ou non un plan de reprise. Il faudra donc être patient et attendre jusqu’à la semaine prochaine pour avoir plus de certitudes.

While NBA’s Board of Governors meet with Adam Silver on Friday, there’s no current expectation for a decision on a finalized return-to-play plan to emerge from the session, sources tell ESPN. Talks on incorporating the three most serious plans remain ongoing with NBPA and teams. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 27, 2020

# Daryl Morey a une sérieuse préférence pour le modèle des Playoffs sans Conférence

C’est l’un des sujets de discussions les plus importants ces dernières semaines, quelle formule va utiliser la NBA pour terminer la saison. Un modèle de Playoffs sans Conférence faisant affronter les huit meilleures équipes de chaque côte dans un format 1-16 semble une option et le GM des Rockets a saisi son outil préféré pour en parler. C’est donc sur Twitter que Daryl Morey s’est exprimé en faveur de ce système qui offrirait un « large avantage » à son équipe. En effet, on a tous identifié un côté de tableau plus relevé que l’autre. Néanmoins, rien ne dit que ce sera la formule choisie par Adam Silver qui se réserve aussi le droit de faire disputer quelques matchs de saison régulière qui pourraient chambouler ces tableaux prévisionnels.

I am in favor of a “Conference-less” bracket for the #NBA postseason. This would be a HUGE advantage for the @HoustonRockets Via @KevinOConnorNBA:https://t.co/5zssFkjbsc pic.twitter.com/MszaDb32B3 — Daryl Morey (@dmorey) May 27, 2020

# Vers une reprise fin juillet ou début août ?

On a à peu près tout lu et entendu ces dernières semaines mais la reprise éventuelle de la saison pourrait avoir lieu vers la toute fin juillet voire même début août selon le toujours très bien informé Shams Charania de The Athletic. Pour le moment, toutes les franchises n’ont pas encore redonné accès à la salle à leurs joueurs et certains ne sont même pas dans la ville ou le pays de leur équipe.

Sources: The NBA is working on multi-phase medical/safety protocols toward restart of play. Current projections have in-market training camps in July, then camps/scrimmages in Orlando, then resume play late July/early August. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2020

# La NBA oublie de payer le loyer de son store sur la Cinquième Avenue

Fermé durant le confinement, le NBA Store bien connu des globe-trotteurs et localisé au 545 de la Cinquième Avenue à New York City est en défaut de paiement de loyer selon le propriétaire qui vient de déposer une plainte en réclament 1,25 millions de dollars à NBA Media Ventures. Le loyer annuel est de 7,5 millions de dollars ou 625 000 dollars par mois et la NBA n’aurait pas réglé ses quittances correspondant aux mois d’avril et de mai. Le directeur de la communication de la Grande Ligue, Mike Bass, s’est exprimé sur le sujet pour ESPN.

« Comme toutes les autres boutiques de la Cinquième Avenue, le NBA Store a dû fermer à cause de la pandémie de coronavirus. Dans ces circonstances, nous estimons que ces réclamations n’ont aucune raison d’être. Nous avons essayé, et nous allons continuer d’essayer, de travailler directement avec le propriétaire pour trouver une solution à ce problème qui soit juste pour toutes les parties. »

# Les parieurs misent sur les Nets

Avec les rumeurs de reprise de la saison en NBA, certains bookmakers ont repris le business. Et avec cette longue pause qui devrait retarder les Finales NBA de plusieurs mois, certains commencent à croire que les Nets pourraient être les grands gagnants de cette affaire. Même si de nombreux insiders ont fait savoir que les chances de voir Kevin Durant jouer cette saison sont hautement improbables, il semble que les parieurs n’y croient guère. Ainsi, Brooklyn serait l’un des favoris pour les joueurs de Las Vegas juste après les Lakers. La cote des Nets est d’ailleurs passées de 300 contre 1 à 60 contre 1 sur DraftKings.

# Mo Bamba a pris 12 kilos de muscle pendant le confinement

Pendant que certains se la coulaient douce sur le canapé, d’autres ont profité de cette suspension de la saison pour bosser leur physique. C’est notamment le cas de Mo Bamba que l’on pourrait donc retrouver transformé physiquement en cas d’une reprise du jeu dans quelques semaines. L’intérieur du Magic n’a pas chômé à la maison, annonçant dans un Q&A avec les fans qu’il avait gagné plus de dix kilos au cours des deux derniers mois.

« J’ai beaucoup bossé durant cette quarantaine. J’ai pris ça comme une opportunité de me renforcer muscullairement, en profitant du repos autant que possible et en changeant mon régime. J’ai trouvé un chef qui m’amenait de la nourriture régulièrement. C’est sûrement ce qui m’a le plus aidé à prendre du poids. […] Ça va sûrement vous paraître bizarre mais j’ai pris environ 12 kilos depuis le début de la quarantaine. On a fait un test complet de tout le corps quand je suis retourné à la salle et j’ai pris seulement 2,5% de graisse. Donc c’est surtout du muscle et j’ai hâte de me remettre à travailler. »

La concurrence est prévenue, Mo Bamba qui était déjà l’un des pivots avec la plus grande envergure du circuit ne rigole désormais plus du tout à la salle de muscu. Voilà qui devrait faire plaisir aux fans d’Orlando et à Sheck Wes.

