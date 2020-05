Les French Days débarquent sur Basket4Ballers : -20% supplémentaires sur plus de 500 réf pour rester frais cet été

Du 27 mai au 2 juin, c’est le moment de s’équiper pour l’été et surtout avec style pour concurrencer Russell Westbrook et Frank Ntilikina dans le Instagram game grâce aux French Days organisés sur Basket4Ballers.com. Notre partenaire et spécialiste de l’équipement basketball propose ainsi un code promo pour profiter d’une remise supplémentaire de 20% sur tous ses produits en promotion soit plus de 500 références.

Avec cette histoire de confinement, on se retrouve avec un tiroir presque vide et plus rien de très fringant à se mettre pour se faire remarquer une fois de retour au playground du quartier. Les French Days sont donc l’occasion pour vous de mettre la main sur ces pompes qui vous faisaient de l’œil depuis quelques temps dans notre section spéciale sneakers, par exemple la dernière signature shoes de Giannis Antetokoumpo, la Nike Zoom Freak 1 « Atmosphere Grey » passée de 119,90€ € à 76,74€ ! Ce n’est pas uniquement ce modèle qui est concerné puisque plusieurs centaines de souliers voient leur prix chuter sur B4B jusqu’à samedi. Ainsi, vous pourrez vous faire plaisir avec la adidas D.o.n Issue 1 CBC Red Tails à 47,95€ au lieu de 99,90€, la adidas Harden Vol.4 “Imma Be A Star” à 62,35€ contre 129,90€ à l’origine ou encore la Under Armour Curry 7 UNDRTD qui passe de 139,90€ à 55,96€. Mais d’ailleurs, pourquoi choisir ? Gourmand(e)s !

Pour en profiter, il suffit de saisir le code FRENCH20 au moment de payer

Evidemment, un vrai baller ne porte pas ses paires de match en dehors du terrain. Alors pourquoi ne pas faire matcher votre dernier maillot B.J. Armstrong ou Jason Caffey acheté devant « The Last Dance » avec la Air Jordan 1 High Black Satin ou la Jordan 3 SE Unite aux couleurs des Bulls ? Ces rééditions de classiques passent respectivement de 159,90€ à 102,34€ et de 199,90€ à 151,92€. Pour ceux qui aiment attendre le buzzer, les stocks auront peut-être fondu mais les French Days durent jusqu’au samedi 2 juin inclus sur Basket4Ballers.com avec le code « FRENCH20 » applicable sur tous les produits déjà en promotion y compris sur le textile. Cocorico, les collections Jordan X PSG, Nike NBA Paris et Nike FFBB passent également à -20%. Enfin, pour ceux qui veulent refaire un peu leur dressing, les maillots sont aussi concernés par ces promotions exceptionnelles. Les maillots City Edition de Kyrie Irving des Brooklyn Nets et Gordon Hayward des Boston Celtics passent de 99,90€ à 63,94€ et celui de Zion Williamson de 99,90€ à 71,93€. Pour finir, le jersey Icon du prodige slovène Luka Doncic passe lui de 89,90€ à 64,73€ !