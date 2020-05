Nike KD13 Butterflies & Chains : Kevin se lance dans la haute-couture avec un imprimé tout droit sorti de chez Versace

Depuis quelques années, on constate que la mode a pris de plus en plus d’importance en NBA. Kevin Durant ne va pas dire le contraire à l’occasion de la sortie des Nike KD13 Butterflies & Chains qui sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On en parlait justement avec Guerschon Yabusele à l’occasion du lancement de sa marque de streetwear au mois d’avril, les joueurs suivent de près l’actualité fashion et la sortie des nouvelles collections chez les grands couturiers. Depuis que Russell Westbrook, notamment, a lancé la mode, de nombreux NBAers traversent l’océan pour assister à la Paris Fashion Week ou à des défilés aux quatre coins de la planète. Pour certains, on se demande même si la photo dans le tunnel n’est pas plus importante que leur performance sur les parquets quelques fois. Toujours est-il que cette nouvelle tendance n’a pas échappé aux designers de chez Nike qui ont ainsi souhaité mêler les deux mondes avec un nouveau coloris Butterflies & Chains de la KD13 qui devrait parler à certains. La structure ne bouge pas vraiment, avec une semelle bicolore et un Swoosh coupé par la midsole. Mais là où cela devient intéressant, c’est au niveau du motif utilisé sur l’empeigne qui n’est pas sans rappeler des toiles utilisées chez Versace par exemple, avec des couleurs vives et l’enchevêtrement de chaînes en or sérigraphiées. La virgule est également revêtue de la couleur du précieux métal, tout comme les lacets qui semblent terminés au fil d’or. Un petit bijou de mode que l’on ne devrait pas retrouver que sur les parquet cet été.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike KD13 originales, pour les joueurs moins extravagants.

les Nike KD13 originales, pour les joueurs moins extravagants. On les imagine déjà à ses pieds : Kelly Oubre Jr. lors d’un prochain workout dans son jardin.

Kelly Oubre Jr. lors d’un prochain workout dans son jardin. L’occasion parfaite pour les porter : parfait pour assister au dernier défilé de chez Versace, collection printemps-été 2020.

parfait pour assister au dernier défilé de chez Versace, collection printemps-été 2020. On aime : deux mondes qui n’ont a priori rien à voir se rejoignent, et ça semble déjà une évidence.

deux mondes qui n’ont a priori rien à voir se rejoignent, et ça semble déjà une évidence. On aime moins : comment on va faire matcher ça avec l’uniforme de notre équipe ?

Les Nike KD13 Butterflies & Chains sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros. Ça ira parfaitement avec une petite veste colorée et un jean noir.

