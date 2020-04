Nike KD13 : espérons qu’elles lui portent davantage bonheur que la version précédente

Enfin du nouveau dans le monde de la sneakers puisque l’équipementier de la NBA a enfin peaufiné son plan de jeu pour sortir les Nike KD 13, pompes de la néo-star des Nets bien qu’il n’ait pas encore porté le maillot de la franchise. Les petites dernières sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Alors que Kevin Durant et les Nets s’apprêtent à prendre les armes avant le premier tour de ces Playoffs 2020, la marque au Swoosh met toutes les chances du côté de son champion en dévoilant ses nouvelles signature shoes. Oh wait… C’est sûrement le script qui avait été prévu du côté de la section marketing de la marque basée dans l’Oregon mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu. Blessé depuis le Game 5 des Finales NBA, Durantula n’a pas joué un seul match à Brooklyn cette saison et cette dernière est de toute façon à l’arrêt à cause d’une histoire de pangolin. Bref, tant pis, on respecte pour une fois le calendrier du côté de la virgule pour nous servir la treizième pompe du double MVP des Finales. Avant de passer aux présentations, on peut constater qu’il n’aura pas eu beaucoup le temps de profiter des KD 12 avec lesquelles il garde de toute façon un mauvais souvenir à cause de sa rechute synonyme de saison blanche en 2019-20. Pour cette dernière mise à jour, on part sur un coloris qui fit avec la tunique des Nets de Biggie. La semelle remonte beaucoup moins que sur la 12 et s’arrête au même niveau que le maintien du pied. On retrouve une semelle importante qui le préservera des petits bobos cette fois-ci on l’espère. Cette semelle est d’ailleurs ce qui marque le plus la silhouette de cette Nike KD 13. Divisée en deux couches pour plus de confort, la semelle inférieure a un effet marbré tandis que le supérieur est tacheté de gris sur fond blanc. Dernière signature des designers, le Swoosh bicolore qui vient se glisser sous la semelle sur les deux faces de la paire. Un choix esthétique validé de notre côté, et pour vous ?

La fiche :

La grande-sœur : les KD 12 The Day One, qui étaient déjà de la bonne couleur pour jouer aux Nets. Une prémonition des designers ?

les KD 12 The Day One, qui étaient déjà de la bonne couleur pour jouer aux Nets. Une prémonition des designers ? On les imagine déjà à ses pieds : KD lorsqu’il tiendra sur ses deux jambes pour venir rappeler à la concurrence qui est le meilleur attaquant de la planète lorsqu’il n’est pas blessé.

KD lorsqu’il tiendra sur ses deux jambes pour venir rappeler à la concurrence qui est le meilleur attaquant de la planète lorsqu’il n’est pas blessé. L’occasion parfaite pour les porter : pour la reprise de la saison 2019-20, il surprendrait du monde !

pour la reprise de la saison 2019-20, il surprendrait du monde ! On aime : un profil de chaussure basse grâce à la languette coupée beaucoup plus bas que sur la version précédente.

un profil de chaussure basse grâce à la languette coupée beaucoup plus bas que sur la version précédente. On aime moins : le coloris est très classique, on attendra les nombreuses déclinaisons pour se permettre de juger.

Les Nike KD 13 sont disponibles des tailles junior jusqu’au 49,5 sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 149,90 euros. Pour une fois, vous aurez même la chance de les porter avant le joueur. La classe non ?

