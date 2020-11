La Black Week c’est sur Basket4Ballers : pourquoi se limiter au vendredi quand on peut faire des économies toute la semaine ?

Impossible de le manquer, même en cette période de confinement, le Black Friday c’est aujourd’hui. L’occasion de se faire plaisir avec quelques réductions bien senties, en particulier chez notre partenaire Basket4Ballers qui pousse même le bouchon encore plus loin avec des offres alléchantes qui se prolongeront jusqu’au 30 novembre.

Pourquoi donc se contenter d’une journée quand on peut faire des bonnes affaires toute la semaine ? Chez Basket4Ballers, la question ne se pose même pas puisque l’on a carrément droit à une Black Week du 23 au 30 novembre. Durant cette période, le leader français de l’équipement de basketball en ligne propose un code promo pour profiter d’une remise supplémentaire de 20% sur tous leurs produits déjà en promotion. Gavage ? Gavage ! On vous donne quelques exemples pour vous mettre l’eau à la bouche. Envie de vous prendre pour un double MVP ? Les Nike Zoom Freak 2 “Nigeria Pt. 2” sorties il y a peu passent déjà à 91,13€ ! Comme d’habitude, les fans de la virgule seront gâtés avec également les Nike PG 4 “Digi Camo” à 76,74€, les Nike Mamba Fury de Kobe à 70,34€ ou les Nike KD 13 “Butterflies & Chains” tombés de 149,90€ à 83,94€. Les fans de Marvel et des trois bandes auront aussi leur compte avec les adidas D.o.n. Issue 1 “Riverside Hawks” à 39,96€. Vous pensez que Spida peut s’acheter combien de modèles de sa signature shoes avec son nouveau contrat max ?

POUR PROFITER DES 20% DE REMISE SUPPLÉMENTAIRES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE, IL SUFFIT DE SAISIR LE CODE BLACKWEEK20 AU MOMENT DE PAYER

A un mois de la venue du grand bonhomme barbu par la cheminée, c’est aussi l’occasion rêvée de préparer les paquets sous le sapin sans sortir le nez dehors. Le meilleur de l’équipement basketball se retrouve donc à prix cassé et c’est le moment de mettre la main sur cette chaussure de basketball qui vous faisait de l’œil ou ce sweat qui vous permettra de rester au chaud tout l’hiver. Les fans du Grec qui évolue chez les Bucks devraient être aux anges puisque son Sweat Nike Giannis Freak passe à 54,34€. Pour les nouveaux fans des Nets (les Cactus, on vous a reconnu), le Sweat NBA Brooklyn Nets Nike City Edition est lui aussi en baisse, à 27,96€. Enfin, les collectionneurs de jerseys qui souhaitent compléter leur liste pourront aussi viser quelques bonnes affaires. Le maillot de Frank Ntilikina Knicks est dispo à 31,96€ et celui de Gordon Hayward chez les Celtics se trouve désormais à 39,96€.

Vous savez maintenant ce qu’il vous reste à faire : un petit détour sur le site de Basket4Ballers pour choisir, puis un dernier geste à ne pas oublier pour profiter des offres de la Black Week : saisir le code BLACKWEEK20 au moment de payer.

Source texte : Basket4Ballers