La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : pas de test sans symptômes, un début en décembre pour la prochaine saison ?

Pendant cette suspension exceptionnelle, l'actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d'articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Un début en décembre pour la saison 2020-21 ?

Alors que l’incertitude règne toujours sur la saison actuelle, la NBA doit aussi réfléchir à la campagne 2020-21. Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, Adam Silver prépare l’ensemble des équipes à un report du début de la prochaine saison. Et visiblement, le scénario d’une saison allant du mois de décembre jusqu’en juillet-août serait soutenu à travers la Ligue.

# Pas de symptômes, pas de test

La consigne est claire, et elle a été transmise aux équipes NBA via un mémo d’après Tim Bontemps d’ESPN. Pour les joueurs et les membres du staff qui sont asymptomatiques, merci d’éviter les tests. Ces derniers doivent être réservés pour les personnes présentant des signes d’une contamination potentielle.

« Dans le contexte de santé publique actuel, il n’est pas approprié de tester régulièrement tous les joueurs et tous les membres du staff » indique le mémo.

Un test pourra se faire après consultation avec un spécialiste, selon des consignes sanitaires spécifiques et « les circonstances individuelles du patient ».

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, il faudrait environ 15 000 tests pour la NBA afin qu’elle puisse terminer sa saison dans le cas d’une reprise.

# Vers un report de la Draft

Prévue le 25 juin, la Draft devrait logiquement être reportée si la saison n’est pas définitivement annulée d’ici là. D’après Kevin O’Connor de The Ringer, des sources proches de la Ligue s’attendent à voir la NBA repousser la Draft en août ou en septembre. Dans un contexte compliqué avec un protocole pré-Draft largement perturbé, cela permettra aux équipes d’avoir plus de temps pour se préparer.

Allant dans le même sens, Marc Stein du New York Times a lui indiqué que la Loterie – prévue le 19 mai – devrait être repoussée, tout comme le Draft Combine, qui devait se dérouler du 21 au 24 mai.

# LeBron James : « Je ne connais personne qui souhaite annuler le reste de la saison »

Manque d’infos, frustration, impatience, incertitude, inquiétude… c’est un peu le climat qui règne actuellement si l’on en croit Jabari Young de CNBC, à tel point que plusieurs dirigeants d’équipe et agents souhaiteraient voir la NBA annuler le reste de la saison afin de pouvoir se concentrer plus sereinement sur la prochaine. Suite à la sortie de cet article hier, LeBron James est rapidement monté au créneau pour démentir sur Twitter.

« Il paraît que certains dirigeants et agents veulent annuler la saison ??? C’est complètement faux. Je ne connais personne qui dit cela. À partir du moment où c’est sécurisé, nous voulons finir la saison. Je suis prêt et mon équipe est prête. Personne ne devrait annuler quoi que ce soit. »

Ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, en parlant de dirigeants d’équipe, le co-propriétaire des Bucks Marc Lasry et le proprio des Mavs Mark Cuban ont montré de l’optimisme concernant une reprise de la saison. De plus, Adrian Wojnarowski d’ESPN a confirmé que l’espoir existait toujours à travers la Ligue. Enfin, le directeur général des Spurs R.C. Buford a indiqué, après un call collectif avec les dirigeants des équipes NBA, qu’ils avaient tous l’intention de reprendre la campagne.

# Le Hall of Fame ne désespère pas

La classe du Hall of Fame 2020, composée notamment de Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett, est l’une des plus folles de l’histoire, mais on ne sait pas si l’intronisation de ces légendes pourra se dérouler dans les conditions habituelles à la fin du mois d’août. Pour le moment, d’après Marc Stein du New York Times, le Hall of Fame espère toujours que tout se déroulera comme prévu malgré le coronavirus.

# On n’arrête pas la solidarité

D’après le South Florida Sun Sentinel, Udonis Haslem a fait le nécessaire pour apporter de la nourriture à deux hôpitaux ainsi qu’à une caserne de pompiers situés à Miami et alentours. Au menu notamment, des bonnes pizzas. Dans un message sur son Insta, UD a expliqué son geste et le choix des structures soutenues par cette initiative : l’hôpital de sa naissance, l’hôpital qui a traité son problème de caillots sanguins en 2010, et la caserne de pompiers située juste à côté du Miami-Dade Community College où son père jouait au basket.

En parlant de belles initiatives, le proprio des Nets et des Pistons ont décidé de soutenir ensemble la ville de Detroit en fournissant des masques et des lunettes de protection.