LeBron 17 Low White Gold : le King veut montrer à Kawhi Leonard qui est le shérif en ville

Alors que les Lakers devraient tranquillement se préparer pour les demi-finales de Conférence, tout le monde est à l’arrêt depuis la suspension de la NBA pour des raisons sanitaires. Mais Nike continue de nous hyper vis-à-vis d’éventuels Playoffs avec les LeBron 17 Low White Gold disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Pour sa première année dans la Cité des Anges, LeBron James avait été gêné par une blessure qui ne lui avait pas permis d’activer le mode Playoffs à temps pour sauver la saison des Lakers. Résultat, une saison écourtée et une énorme frustration pour le numéro 23 qui n’avait plus l’habitude d’être en vacances aussi tôt dans la saison. Alors quand les deux franchises de L.A. se sont renforcées pendant l’été, le King avait une double motivation pour tenter de remporter son quatrième titre de champion NBA. Il fallait non seulement déjà retourner en Finales comme lors des huit années qui ont précédé cet accident mais également prouver la supprématie des Purple and Gold sur leur voisins des Clippers malgré les arrivées de Kawhi Leonard et de Paul George pendant l’été. Le décès de Kobe Bryant n’a fait que rajouter de l’envie au groupe de Frank Vogel de remporter la mise pour le dédier au Mamba et cela fait au moins autant de raisons d’attendre la reprise de la saison avec impatience même si Adam Silver n’a encore fourni aucune garantie à ce propos. Toujours est-il que si le jeu venait à reprendre, BronBron aurait une pure paire à enfiler pour un éventuel duel face au Klaw en Finale de Conférence comme tout le monde en rêvait. Les LeBron 17 Low White Gold sont absolument parfaites et semblent idéales pour accompagner le Chosen One vers une nouvelle bague NBA. Le petit détail qui nous a plu ? L’étoile de shérif sur la semelle intérieure qui nous fait un peu penser aux westerns et au combat qu’auraient dû se livrer LBJ et Kawow dans quelques semaines. Finalement, ça attendra encore un peu au contraire de pompes d’ores et déjà dispos dans les stores.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 13 Low Olympic, dans un autre style évidemment mais toujours avec cette note de doré qui lui va si bien.

les Nike LeBron 13 Low Olympic, dans un autre style évidemment mais toujours avec cette note de doré qui lui va si bien. On les imagine déjà à ses pieds : Bronny pour aller encourager son père lors des Playoffs 2020 (on a le droit de rêver).

Bronny pour aller encourager son père lors des Playoffs 2020 (on a le droit de rêver). L’occasion parfaite pour les porter : pour jouer la série la plus attendue de la saison entre les Lakers et les Clippers.

pour jouer la série la plus attendue de la saison entre les Lakers et les Clippers. On aime : la petite référence discrète au shérif qui fait régner l’ordre en ville.

la petite référence discrète au shérif qui fait régner l’ordre en ville. On aime moins : le timing forcément moins cohérent avec la suspension de la saison.

Les LeBron 17 Low White Gold sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. Faute d’être élu shérif par les habitants de la ville, ça fait toujours plaisir.

Source : Nike