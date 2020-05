Magic Johnson aura aussi un documentaire dédié à sa vie : la mode est lancée, nous on prend

Frottez-vous les yeux autant que vous voulez, vous n’avez pas (encore) perdu la boule, c’est bien réel. Un documentaire sur Magic Johnson est bien prévu. Suppositions ? Même pas, c’est lui-même en personne qui a annoncé le projet.

C’est le genre de nouvelle qui redonne le sourire dans ces heures de confinement. Alors que la seule once de sport disponible est la série « The Last Dance », un docu sur Magic Johnson va également voir le jour d’après ses propos à Entertainment Tonight, et la légende des Lakers a apporté quelques (très) petites précisions. Sa carrière sur les parquets sera évidemment mise en avant, avec on imagine un focus sur ses débuts tonitruants en NBA, son premier MVP des Finales et sa rivalité légendaire avec Larry Bird, tout ça jusqu’à sa séropositivité. Magic a également indiqué que sa transition dans le monde des affaires sera racontée, avec également un zoom sur sa famille. Il y aura peut-être aussi ses heures de dirigeant dans le cirque Lakers de l’an passé, qui sait. On aimerait bien voir les coulisses de sa relation avec Rob Pelinka, ou les jours précédant la trade deadline 2019 quand les rumeurs autour d’un transfert d’Anthony Davis faisaient la une. Mais même si tout ne s’est pas vraiment passé comme prévu, Magic a quand même ramené LeBron dans la Cité des Anges avant de lui faire un faux plan , faut pas l’oublier.

Cette nouvelle fait suite à celle concernant un potentiel docu sur une autre légende des Lakers, Kobe Bryant. Comme annoncé il y a quelques jours, les coulisses de la dernière saison du Black Mamba avec les Lakers ont été filmées, ce qui était peut-être synonyme de documentaire à venir dans les prochaines années. En call téléphonique sur ET, Magic Johnson a confirmé cette hypothèse. Rien n’est encore officiel, on le rappelle au cas où, mais bon, c’est le magicien qui en parle quoi.

« Cela va certainement se produire. Je pense qu’il était assez intelligent pour laisser une caméra le suivre, afin de documenter chaque mouvement. Nous allons voir beaucoup de choses sur Kobe en coulisses et nous allons probablement aussi entrer dans son monde avec sa famille. »

La mode est lancée. « The Last Dance » nous permet d’en apprendre encore un peu plus sur Michael Jordan et les Bulls, bientôt ce sera la Redeem Team qui aura le droit à son documentaire produit par Dwyane Wade, la série sur Kobe Bryant n’est visiblement pas juste une vieille rumeur, et Magic Johnson promet de venir juste après… C’est un grand oui.

Source texte : Entertainment Tonight