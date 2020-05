On en sait plus sur Space Jam 2 : un titre, un logo, rendez-vous en 2021 pour LeBron James et les Looney Tunes

On savait bien que LeBron James et ses amis étaient sur le tournage de Space Jam 2 l’été dernier mais depuis, on a eu très peu de nouvelles informations. Or, c’est le King lui-même qui a remédié à tout ça en s’affichant sur les réseaux sociaux avec une casquette qui nous en apprend beaucoup.

En effet, sur cette casquette, on peut y voir le logo tout d’abord. Et qui dit logo dit nom de la marque en temps normal, mais ici dit titre du film. Nous découvrons donc que Space Jam 2 s’intitulera en réalité « Space Jam : A New Legacy ». Pour les moins anglophones d’entre vous, on traduit, « Space Jam : Un Nouvel Héritage ». Héritage, c’est bien le mot. Cette production doit succéder à un film ayant réalisé plus de 230 millions de dollars de recette, un film ayant fait plus de 2 millions d’entrées juste en France, un film ayant marqué toute une génération (voire plusieurs), une tâche conséquente en somme. Michael Jordan qui vient sauver les Looney Tunes, c’est une histoire que tout le monde ou presque a déjà entendue, certains ne connaissant MJ que grâce à ça. De ce fait, cette sortie va être un tournant dans la carrière hors basket de LeBron James.

En effet, plus qu’une simple participation à un film, LeBron James poursuit sa chasse à l’histoire en réalisant ce tournage. Il marche dans les pas de celui que la plupart des gens considèrent comme le GOAT, et il ne peut donc pas se permettre de faire un film du même genre qui marche moins que la version de Jordan. En fait, c’est surtout pour lui que Space Jam 2 représente un nouvel héritage, et à moindre mesure pour les autres membres du casting. De ce qu’on sait, LeBron James, Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Diana Taurasi, Nneka Ogwumike et l’acteur Don Cheadle doivent notamment succéder dignement à Michael Jordan, Charles Barkley, Larry Bird, Muggsy Bogues, Patrick Ewing, Larry Johnson, et encore d’autres joueurs NBA de l’époque, mais aussi à l’acteur Bill Murray. Et ça, c’est un gros pari tant les acteurs du film de 1996 ont marqué leur génération. Il ne faut plus attendre très longtemps pour avoir la réponse à toutes nos questions, car sur la vidéo avec la casquette de BronBron, la légende est totalement simple : 2021 et des émojis faisant penser au cinéma et à Bugs Bunny, qui sera logiquement présent dans la nouvelle version en compagnie de Daffy Duck. Nous n’avons donc qu’à attendre une petite année pour voir comment le King et ses autres copains de la NBA vont se débrouiller. Prévu pour juillet de l’année prochaine, ce nouvel opus devrait donc sortir exactement 25 ans après le premier, un passage de relais entre deux générations, du basket et du cinéma.

Alors, après « Space Jam : A New Legacy », doit-on s’attendre à une réadaptation de « The Last Dance » dans 25 ans avec la dernière saison du King, sûrement à Los Angeles ? L’avenir nous le dira.

Source texte : LeBron James – Twitter