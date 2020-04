Les coulisses de la dernière saison de Kobe Bryant ont été filmées : après « The Last Dance », un autre énorme docu à venir ?

On n’a même pas le temps de digérer tranquillement de « The Last Dance » qu’on apprend qu’une série du même acabit sur Kobe Bryant pourrait voir le jour dans le futur. La dernière saison de l’ancienne superstar des Lakers en 2015-16 a en effet été suivie de près par les caméras, qui ont eu un accès VIP aux coulisses.

Attention aux plus sensibles d’entre vous, juste avec le titre, vous en avez les larmes aux yeux. Calm down, rien n’est officiel et si un docu-série sur Kobe Bryant venait à sortir un jour, ça ne serait pas avant quelques années. Mais oui, alors que « The Last Dance » fait un immense carton et explose les serveurs de Twitter, on apprend aujourd’hui via ESPN que la même sauce pourrait nous être servie… avec le Black Mamba. Un documentaire qui ressemble à celui sur Jojo, mais autour de la dernière saison de Kobe avec les Lakers, sa 20è danse en pourpre et or, ça donne envie non ? D’après les sources de la chaîne américaine, six caméras engagées par Bryant ont eu un accès quasi illimité aux infrastructures de la franchise et au Staples Center, tout cela sous l’autorité du numéro 24, qui possédait le contrôle sur le tournage et la production. Un accès privilégié comme jamais auparavant avoue John Black, l’attaché de presse des Lakers à ESPN.

« Nous leur avons permis de faire tout ce qui était possible dans les limites de ce que la Ligue autorisait, et parfois, après un clin d’œil et en faisant mine de regarder ailleurs, nous leur avons permis d’en faire plus encore. »

Voilà donc ce qui pourrait nous attendre dans les prochaines années, un gros docu qui retrace l’exercice 2015-16 de Kobe Bryant et ses Lakers. Vestiaires, matchs, salles d’entraînement et gymnase, les voyages en avion et les salles de soin, absolument tout, jusqu’à son match à 60 points et au iconique Mamba Out. Chaque instant est passé au peigne fin, une liberté que visiblement personne n’a pu avoir par le passé, pas même Spectrum SportsNet qui avait pourtant signé un contrat à 4 milliards de dollars avec les Lakers. Même les membres de la franchise, habitués à une forte présence médiatique, ont été surpris. Kobe était spécial que voulez-vous, et il y a moyen de nous pondre un sacré projet. Mais à la différence de son mentor et grand frère, la dernière danse de Kobe ne fut pas aussi mémorable que celle de Sa Majesté. Pendant que Chicago touchait à sa sixième bague en huit ans, les Lakers ne gagnaient que 17 petits matchs et affichaient le pire bilan de l’histoire de la franchise. Les histoires se suivent mais ne se ressemblent pas, c’est aussi ça qui leur donne un certain charme. Puis peu importe, ce sera l’occasion de faire couler encore quelques larmes, c’est toujours ça de pris.

Aujourd’hui, les images de cette dernière saison du regretté Kobe sont en phase d’édition, ce qui montre bien qu’un documentaire semble être dans les tuyaux. Il nous faudra encore patienter quelques années mais la nouvelle nous excite déjà. Et puis bon, on a bien attendu 22 ans pour voir « The Last Dance ».

Source texte : ESPN