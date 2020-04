Nike LeBron 7 All-Star : flashback en 2010, le seul jour de la saison où la Conférence Est était bien contente d’avoir le King

En période de confinement, la marque à la virgule continue de remettre au goût du jour différents coloris des anciennes signature shoes du King. Cette fois, on retourne en 2010 avec les Nike LeBron 7 All-Star évidement disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On monte dans la DeLorean direction le Cowboys Stadium de Dallas pour le All-Star Game 2010 et son affluence record de 108 713 personnes. Dans sa dernière saison avec les Cavs avant de quitter Cleveland pour la première fois de sa carrière, LeBron James est une nouvelle fois inarrêtable. MVP en titre et en passe de le devenir une seconde fois, il est logiquement de la fête au Texas pour représenter une Conférence Est bien contente de l’avoir dans son équipe au moins une fois dans l’année. Sur le terrain, c’est encore une belle orgie offensive même si on a déjà vu bien pire et c’est finalement le futur coéquipier du numéro 23 qui sera sacré MVP de la rencontre au terme de la victoire des bleus sur le score serré de 141 à 139. Mais dans le sneakers game, LBJ est plutôt bien placé avec ses Nike LeBron 7 All-Star bleues. Le Swoosh, les lacets et la languette sont noirs, le tout pimenté par tous les logos du King à l’époque. Pas de lion mais du lourd quand même et un profil qui ne s’est pas démodé en dix ans.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 7 QS Fairfax récemment resorties, avec un coloris qui devrait plaire aux fans des Cavaliers.

les Nike LeBron 7 QS Fairfax récemment resorties, avec un coloris qui devrait plaire aux fans des Cavaliers. On les imagine déjà à ses pieds : Bronny quand il jouera avec Luka Doncic chez les Mavs… oups.

Bronny quand il jouera avec Luka Doncic chez les Mavs… oups. L’occasion parfaite pour les porter : All-Star Game 2010, vous vous débrouillez avec ça.

All-Star Game 2010, vous vous débrouillez avec ça. On aime : l’un des modèles les plus réussis parmi toutes les LeBron.

l’un des modèles les plus réussis parmi toutes les LeBron. On aime moins : un bleu électrique qui ne va pas avec tout.

Les Nike LeBron 7 All-Star sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. En plus, le coloris aurait encore été d’actualité cette année malgré le changement de Conférence de James grâce au nouveau système de capitanat.

Source : Nike