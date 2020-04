Nike LeBron 7 QS Fairfax : c’est comme si c’était un hommage aux Cavs, sauf que ça n’en est pas un

Durant cette trêve, la marque à la virgule revisite d’anciens modèles portés par le King. Aujourd’hui, place aux Nike LeBron 7 QS Fairfax disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

LeBron James n’a jamais été à l’université mais c’est tout simplement parce qu’il n’avait plus la patience d’attendre plus longtemps pour rejoindre la NBA. Néanmoins, les études tiennent une place importante dans le parcours du King qui a récemment ouvert une école pour les enfants défavorisés de sa ville natale d’Akron dans l’Ohio. Grande star du lycée de St. Vincent–St. Mary lors de sa jeunesse, il sponsorise également la Fairfax High School dans la banlieue de Los Angeles depuis 2007 en tentant d’inspirer les plus jeunes en Californie. Un rapprochement qui aurait dû faire tilt depuis longtemps dans nos têtes pour annoncer sa future signature chez les Lakers. Mais en même temps, les couleurs de ce lycée angelino prêtaient à confusion puisqu’elles reprennent le même code que les Cavaliers où James a passé 11 saisons avec une pause floridienne de quatre ans au milieu. C’est ce dont on se rend compte avec la Nike LeBron 7 QS Fairfax adressée pour la première fois au grand public après sa sortie initiale en 2009. A l’époque, le King était encore la star de Cleveland et le coloris collait parfaitement à sa franchise. Les photos devraient vous rafraîchir la mémoire car vous les avez forcément déjà vues quelque part. Sauf que cette fois, elles pourront être à vos pieds. Une empeigne noire quadrillée de jaune, un Swoosh ocre entouré d’un liseré jaune , la signature sur les languette et le logo sur le talon ainsi que l’inscription « Twenty » à l’avant d’une semelle et « Three » de l’autre côté, absolument tout y est. Heureusement que l’inscription Fairfax vient nous rappeler qu’il ne s’agit pas d’une paire dédiée aux Cavs.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 7 Christmas, autre ambiance mais même nombre d’années dans le rétro.

les Nike LeBron 7 Christmas, autre ambiance mais même nombre d’années dans le rétro. On les imagine déjà à ses pieds : la star de l’équipe du lycée de Fairfax, on a pas tous LeBron comme sponso alors autant en profiter.

la star de l’équipe du lycée de Fairfax, on a pas tous LeBron comme sponso alors autant en profiter. L’occasion parfaite pour les porter : pour remater The Block en boucle quand on est fan des Cavs.

pour remater The Block en boucle quand on est fan des Cavs. On aime : un flashback sympa d’un modèle qui avait cartonné à l’époque.

un flashback sympa d’un modèle qui avait cartonné à l’époque. On aime moins : le prix n’a pas pris une ride lui non plus.

Les Nike LeBron 7 QS Fairfax sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. C’est le tarif du déni pour les fans bloqués en 2016.

Source : Nike