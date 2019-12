Nike LeBron 7 Christmas : c’est donc avec ça que le King va mettre la fessée aux Clippers le 25 décembre ?

Si le clip de la NBA ne vous a pas suffisamment hypé pour les matchs de Noël, on en remet une petite couche avec la paire qui devrait être portée par James pour son duel tant attendu avec les Clippers le 25 décembre. Les plus déterminés d’entre vous pourront retrouver la Nike LeBron 7 Christmas chez notre partenaire Basket4Ballers.

Alors que la LeBron 17 fait actuellement un carnage dans les ventes de sneakers, la marque à la virgule a décidé de se la jouer un peu old-school pour célébrer les fêtes de fin d’année et plus particulièrement l’un des grands moments de la saison régulière avec ce Christmas Day. Paradoxalement, le Chosen One devrait donc porter du rouge et du noir pour affronter ses voisins le soir de Noël. Des couleurs pourtant présentes sur le logo et le maillot des Clippers, mais on ne rompt pas la tradition en NBA, peu importe l’affiche. Sur cette LeBron 7 Retro tout droit venue de 2009, on retrouve évidemment cette bulle Air Max sous l’ensemble du pied et une empeigne rouge et noire. Le Swoosh extérieur est argenté comme une guirlande mais de nombreux détails sont rajoutés du côté intérieur avec un logo du King et une couronne en vert sapin ou encore une virgule découpée directement dans le cuir. Les semelles intérieures n’ont pas bougé d’un poil par rapport à l’original avec une photo de LeBron encore enfant en train de recevoir ses cadeaux devant un grand sapin de Noël. Collector !

La fiche :

La grande-sœur : si les designers étaient arrivés à court d’idées pour le match de Noël, BronBron aurait toujours pu ressortir les LeBron 17 Red Carpet.

On les imagine déjà à ses pieds : Pat Beverley le soir du 25 décembre pour troller son adversaire du soir.

L'occasion parfaite pour les porter : en sortant du lit pour aller ouvrir ses cadeaux sous le sapin le 25 au matin.

On aime : un modèle qui fête déjà ses 10 ans et LeBron est toujours aussi fort.

On aime moins : chaque jour qui passe nous rapproche inexorablement de la retraite du numéro 23. Allez, on veut encore passer au moins quatre Noël à t'admirer.

La Nike LeBron 7 Christmas est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 199,90 euros. C’est pas donné mais on parle d’une pièce de collection. Et puis ça passe encore mieux quand c’est un cadeau. On dit ça, on dit rien…

