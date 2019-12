Les Lakers sont face à un gros défi : Milwaukee ce soir, puis Nuggets et Clippers, bonnes fêtes de fin d’année les mecs

C’est la grande affiche de la nuit prochaine. Les deux meilleures équipes de la Ligue, à savoir les Bucks et les Lakers, vont s’affronter pour un énorme choc qui pourrait bien être une preview des prochaines Finales NBA. Mais pour LeBron James & Cie, ce choc sera suivi par deux autres matchs XXL face à des concurrents directs à l’Ouest. Pas mal comme cadeaux de Noël.

Début décembre, on avait déjà fait un zoom sur le calendrier compliqué des Lakers sur le mois, en disant qu’il pouvait potentiellement endommager le magnifique bilan de la franchise californienne. Environ trois semaines plus tard, on peut dire que les hommes de Frank Vogel n’ont pas baissé le pied. Depuis cette défaite contre Dallas au Staples Center le 1er décembre, Los Angeles a enchaîné sept victoires consécutives, série qui s’est terminée mardi dernier avec une défaite sur le parquet des Pacers sans Anthony Davis. Entre-temps, les Lakers ont tapé Denver et Utah en déplacement, et en back-to-back s’il vous plaît, puis Miami alors que le Heat était invaincu à la maison. De grosses victoires qui ont non seulement confirmé l’excellent début de saison des Californiens, mais qui ont surtout rendu leur bilan encore plus crédible, eux qui avaient profité d’un calendrier vraiment abordable sur leurs 20 premiers matchs. Mais dans les prochains jours, on va encore monter d’un cran, avec un enchaînement hardcore à l’approche des fêtes. Au programme des Lakers ? Attention c’est chaud. Déplacement à Milwaukee dès ce jeudi, puis réception des Nuggets dimanche, avant un choc contre le rival de Los Angeles à Noël au Staples Center. Difficile de faire plus compliqué, mais ce sera aussi l’occasion pour LeBron, Anthony Davis et les autres de faire passer un gros message à toute la Ligue.

La rencontre sur le parquet du Fiserv Forum la nuit prochaine opposera les deux meilleurs bilans de la NBA. Comme les Lakers, Milwaukee a remporté 24 de ses 28 matchs, et restait sur une série de 18 succès consécutifs avant sa défaite contre Dallas à domicile lundi. Giannis Antetokounmpo et les siens voudront à tout prix rebondir face au cador californien et on peut compter sur les Bucks pour arriver sur le terrain avec le couteau entre les dents. Cette rencontre sera le plus gros test de la saison jusqu’ici pour les Lakers, car on parle ici d’une formation qui tourne à plein régime des deux côtés du terrain et dont le collectif est parfaitement huilé. Si ce n’est qu’un match parmi les 82 d’une régulière, chaque équipe voudra prouver sa supériorité afin de se retrouver seule avec le meilleur bilan. Un combat immense donc, notamment entre Giannis et LeBron, probablement dans le Top 2 du MVP Ranking aujourd’hui. On espère juste qu’Anthony Davis ne va pas briller par son absence, lui qui a raté la dernière rencontre face à Indiana à cause d’un bobo à la cheville et qui est considéré comme incertain. Ça serait quand même dommage de voir une telle affiche sans l’un des principaux protagonistes. On a bien vu chez les Pacers à quel point AD était important, en particulier au niveau de sa présence défensive.

Ce choc à Milwaukee, qui sera le dernier match d’un road-trip de cinq rencontres pour les Lakers, sera donc suivi par une opposition face au redoutable collectif de Denver. Les Nuggets profitent actuellement d’une série de matchs à la casa pour empiler les wins et ainsi revenir sur le podium de l’Ouest. Quatre de suite à l’heure de ces lignes, probablement cinq au moment de rendre visite aux gens du lac étant donné que la bande à Nikola Jokic (le Joker monte d’ailleurs bien en puissance en ce moment) va affronter Minnesota vendredi. Les Pépites voudront se venger de la défaite face à Los Angeles au Pepsi Center début décembre, et les Lakers devront se montrer prêts s’ils veulent éviter une désillusion devant leur public. Et puis derrière, il y aura évidemment ce derby énorme face aux Clippers à Noël, attendu par toute la planète basket. Après le revers subi en ouverture de la saison, LeBron James et ses copains vont devoir réagir face à leur rival de L.A., sauf que les Clips possèdent désormais un Paul George opérationnel dans leurs rangs, ce qui n’était pas le cas pour le premier match de l’année. Les gars de Doc Rivers ne connaissent pas la même régularité que les Lakers pour l’instant et se cherchent encore, mais ils sont quand même deuxièmes de l’Ouest avec un bilan de 21-8, malgré l’absence de PG-13 en début de saison et les RTT occasionnels de Kawhi Leonard. Les Clippers vont débarquer à Noël avec la ferme intention de confirmer leur succès initial, et ils seront sans doute au complet.

Vous l’avez compris, le programme menant jusqu’à Noël est très chargé pour les Lakers. Un enchaînement très difficile attend le King et ses alliés, et on va évidemment regarder chaque rencontre de très près. Sans rentrer dans le jeu des conclusions hâtives, on pourra cependant tirer quelques enseignements de tout ça.