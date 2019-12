NBA All-Star Game 2020 : ouverture des votes le 25 décembre, on vous explique comment ça se passe

Qui dit fin du mois de décembre dit Christmas Day mais dit aussi début des #NBAVote. Cela tombe bien, cette année les deux événements seront liés puisque la Ligue vient de fixer l’ouverture officielle des votes pour la 69ème édition du All-Star Game à la date du 25 décembre. Afin de voir vos joueurs favoris participer à la grande messe du basket à Chicago, vous pourrez voter de différentes façons : mode d’emploi complet ci-dessous.

C’est tombé, vous allez pouvoir blasphémer pour le NBA All-Star Game 2020 à partir du 25 décembre. Et ce, jusqu’au Martin Luther King Day, le 20 janvier. Il faut rappeler que les votes des starters du match des étoiles se décomposeront de la manière suivante : le vote des fans compte pour 50% du résultat final, les joueurs pour 25% et les médias pour 25% également. Vous pourrez donc voter tous les jours pour deux guards et trois joueurs de frontcourt dans chaque Conférence et la NBA révélera le résultat final des votes ainsi que les noms des deux capitaines le 23 janvier. Des checkpoints détaillés sont prévus le 2 janvier, le 9 janvier et le 16 janvier pour savoir s’il faut augmenter la cadence des « Caruso #NBAVote » pour avoir une chance de voir sa belle calvitie dans l’Illinois le 16 février prochain. Vous les connaissez déjà, les « 2-for-1 Days » seront de retour cette année. Il y aura cinq jours où les votes compteront double cette année, les 2 et 3 janvier puis le 6, le 10 et pour finir en beauté le 20 janvier. C’est bien joli tout ça mais c’est par où qu’on vote ? Pas besoin de se déplacer en mairie ou dans une école à proximité, voici les différents canaux vous permettant de faire entendre votre voix.

NBA.com : via vote.NBA.com vous aurez le droit à un bulletin complet pour chaque Conférence, que ce soit sur téléphone ou ordinateur

: via vote.NBA.com vous aurez le droit à un bulletin complet pour chaque Conférence, que ce soit sur téléphone ou ordinateur NBA App : que vous soyez sur IOS ou Android, vous n’aurez aucune excuse pour ne pas voter pour vos 2 backcourts et 3 frontcourts de la Conférence Est et Ouest

: que vous soyez sur IOS ou Android, vous n’aurez aucune excuse pour ne pas voter pour vos 2 backcourts et 3 frontcourts de la Conférence Est et Ouest Google : par la barre de recherche ou la Google’s Search App en tapant « NBA Vote » ou « NBA All-Star Vote » mais aussi en tapant le nom d’un joueur ou d’une équipe

: par la barre de recherche ou la Google’s Search App en tapant « NBA Vote » ou « NBA All-Star Vote » mais aussi en tapant le nom d’un joueur ou d’une équipe Google Assistant : si vous lâchez un petit « Google, talk to NBA All-Star » à votre ordinateur, smartphone, ou enceinte ayant la fonctionnalité, vous aurez là encore la possibilité de voter pour vos 10 titulaires chaque jour afin de tenter de réunir tous les Frenchies à Chicago dans deux mois

Vous avez désormais toutes les clés en main pour voter, attention à faire bon usage de votre vote. On le sait, chaque année la hype de certains joueurs permet de retrouver des gars extrêmement haut sans qu’ils ne le méritent forcément. Alors quelles seront les surprises de cette édition ? A l’image des Warriors de la saison passée, aurons-nous quatre joueurs des Lakers titulaires cette année ? Allez, un petit quatuor de choc Caruso, LeBron, AD, et Javale McGee pour le plus grand bonheur de Shaq. Et pourquoi pas un Melo capitaine ? Retour en NBA, joueur de la semaine, contrat garanti, la prochaine étape c’est le capitanat d’une équipe du match des étoiles. La fan-base du joueur est toujours là, la hype est aussi présente. Allons-y ! Imaginez quelques secondes une Draft du All-Star Game où Melo réunirait le Banana Boat.

Rendez-vous à Noël pour lancer vos meilleurs #NBAVote et élire vos deux cinq majeurs de cette édition 2020. Attention aux votes des fans qui peuvent vite déraper. Et surtout, n’oubliez pas de voter Gérard !

Source texte : NBA.com