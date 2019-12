Timberwolves : le 5 majeur all-time de Minneapolis ! Apéro TrashTalk

C’est le grand retour du 5 majeur all-time ! Beh oui, quand on commence une assiette, on la termine. Du coup, il nous reste quelques franchises à gérer et c’est au tour des Minnesota Timberwolves d’être mis en avant aujourd’hui.

Malgré son jeune âge – et la phrase va faire plaisir à tous les trentenaires – la franchise la plus au nord de toute la NBA a quand même vu passer quelques sacrés phénomènes depuis 1989. De quoi se hisser jusqu’en Finale de Conférence en 2004 grâce aux exploits de ce grand ticket de Kevin Garnett accessoirement nommé MVP cette année-là. D’ailleurs, il se pourrait qu’il y ait un petit embouteillage au poste 4 mais ce n’est pas le seul endroit où des All-Stars se sont fait barrer la route. Sur les extérieurs il y a en effet débat à certains postes et il se pourrait que les deux protagonistes de l’Apéro ne soient pas toujours tombés d’accord. On n’en dit pas plus car c’est quand même vachement mieux sur un écran 110″ avec le son au max et un chocolat chaud dans les main. Néanmoins, on ne pouvait pas terminer sans un hommage à Flip Saunders qui est passé partout dans la franchise et dont le fils a repris le flambeau quelques années après son décès. Maintenant qu’on a bien plombé l’ambiance, on vous laisse préparer votre ardoise pour nous dire qui sont vos titulaires à chaque poste. Prêts ? Cliquez !

Vous connaissez le mode d’emploi : vidéo, sourire, et votre 5 majeur attendu de pied-ferme !

Source image : montage pour TrashTalk par Léonce Barbezieux