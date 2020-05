La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : toutes les choses à retenir de la conférence téléphonique entre Adam Silver et les joueurs

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Adam Silver a échangé avec les joueurs

Hier, le boss de la NBA Adam Silver et l’union des joueurs ont échangé lors d’une conférence téléphonique d’une heure, et beaucoup de sujets ont évidemment été mis sur la table concernant la suite des événements en cette période de pandémie. Voici toutes les choses importantes à retenir (via ESPN, qui a obtenu un enregistrement de la conférence) :

Il ne devrait pas y avoir de décision concernant la suite de la saison en mai : Adam Silver a effectivement déclaré que ça pouvait attendre jusqu’à juin. Va falloir continuer à être patient.

Le scénario qui tient le plus la route aujourd’hui concernant une reprise : finir la saison dans un ou deux lieux. Parmi les possibilités, Las Vegas et Orlando.

Alors que la directrice de l’union des joueurs Michele Roberts a posé des réserves concernant le fait d’évoluer dans une bulle sans les familles, comparant cela à une « incarcération », Adam Silver a assuré que les restrictions ne seront pas aussi strictes : « L’objectif n’est pas d’amener les joueurs dans un marché pour deux mois et qu’ils restent dans leur chambre d’hôtel » a déclaré le chauve.

Avec 40% des revenus de la Ligue qui proviennent des soirs de matchs, les pertes économiques pour la NBA sont évidemment énormes. L’impact de ces pertes sur le BRI (revenus liés au basket) et le salary cap font partie des sujets sur lesquels la NBA et l’union des joueurs devront se mettre d’accord au niveau du CBA.

Adam Silver veut garder le format habituel des Playoffs : quatre tours avec des séries au meilleur des sept matchs. Les séries pourraient cependant se dérouler plus rapidement étant donné qu’il n’y aura pas de déplacement. Concernant un tournoi play-in pour les dernières places qualificatives pour la postseason, le scénario n’est pas écarté mais peu probable.

Adam Silver a confirmé que la saison prochaine pourrait commencer au mois de décembre, peu importe le dénouement de la campagne 2019-20. Ce scénario avait été mis en avant récemment, avec comme objectif d’avoir le plus de matchs possible avec des fans dans les tribunes. Cependant, la NBA se prépare à une saison complète à huis clos en 2020-21 si aucun vaccin n’est disponible. Les supporters dans les salles, ce n’est vraiment pas pour tout de suite.

En cas de reprise, on peut se poser la question de la préparation des joueurs et du temps qu’il faudra pour être en condition de match. Visiblement, un camp d’entraînement de trois semaines minimum est envisagé.

Autre question qu’on peut se poser en cas de reprise. On fait quoi si un nouveau joueur est contaminé ? La NBA espère qu’à travers la disponibilité de nombreux tests, ce joueur pourra simplement être mis à l’écart sans avoir besoin d’arrêter une nouvelle fois la saison. Mais pour ça, il faudra être en capacité de tester ceux qui étaient en contact avec ce joueur.

La question des tests, en voilà une qui pèse. Car la NBA ne doit pas empêcher des personnes dans le besoin de se faire tester. Si l’on en croit ESPN, Adam Silver semble plutôt confiant sur le nombre de tests disponibles dans le pays pour que la Ligue puisse utiliser tous les tests dont elle a besoin.

Certains joueurs ressentiraient une pression de la part de leur équipe pour reprendre les entraînements, qui sont – on le rappelle – facultatifs. Adam Silver a indiqué qu’il allait contacter les équipes pour mettre les points sur les i.

Récemment, on a entendu que les proprios n’étaient pas forcément tous chauds à repartir cette saison. Mais d’après Adam Silver, ce n’est pas le cas. Pour lui, les 30 proprios de franchise veulent que la saison reprenne.

Pour des raisons d’équité entre les équipes, la NBA n’autorisera pas les franchises à utiliser leurs jets privés pour ramener les joueurs (ceux qui ne sont pas chauds pour utiliser des vols commerciaux) dans le marché de l’équipe en question pour les entraînements facultatifs.

La phrase à retenir : « C’est le plus gros défi de nos vies » a déclaré Adam Silver.

# Les joueurs pas chauds pour reprendre l’entraînement ?

Si l’on en croit Ramona Shelburne d’ESPN, qui cite notamment un manager général d’une équipe de la Conférence Ouest, un certain nombre de joueurs se demandent si ça vaut vraiment le coup de s’entraîner au sein des infrastructures de leur franchise étant donné le grand nombre de restrictions. Certains préféreraient continuer à s’entraîner dans leur coin tant que la reprise n’est pas certaine. Et à ça, il faut évidemment ajouter les inquiétudes sur le plan sanitaire. La directrice de l’union des joueurs Michele Roberts est bien consciente de ce problème, auquel il est difficile de répondre aujourd’hui.

« C’est la question à un million de dollars. […] Il y aura au moins un joueur – si ce n’est beaucoup plus – qui aura de vraies inquiétudes par rapport à sa santé. Il faut qu’on trouve la bonne réponse à ça. C’est difficile, et aujourd’hui je n’ai pas encore de réponse. »

En tous les cas, Kevin Love ne semble pas faire partie de ces joueurs. Vendredi, il a repris l’entraînement à la salle des Cavaliers, qui faisaient partie des premières équipes à rouvrir leurs infrastructures. Questionnements à l’arrivée, prise de température, distanciation sociale, entraînement avec un coach muni d’un masque et de gants, douche à la maison… Kevin Amour est passé par toutes les restrictions mais au final, la reprise lui a fait du bien (via ESPN).

« Pour moi, c’était un super sentiment de pouvoir venir et transpirer en dehors de mes entraînements à la maison. Venir ici, avoir un peu de normalité, retrouver le terrain pour shooter, c’était réconfortant. »

# Luka Doncic est rentré en Slovénie après l’arrêt de la saison

Luka Doncic n’est pas à Dallas actuellement. Après l’arrêt de la saison début mars, le prodige slovène est rentré au pays et d’après ESPN, lui et tous ceux ayant quitté le territoire devront se mettre en quarantaine au moment de leur retour aux States. Il ne faut en tout cas pas s’attendre à voir ces joueurs-là revenir aux États-Unis juste pour reprendre l’entraînement au sein des infrastructures de leur équipe, qui viennent de rouvrir leurs portes au sein de certaines franchises.

# Killian Hayes ne participera pas au tournoi de fin de saison en Allemagne

Actuellement en Floride, le prospect français Killian Hayes ne retrouvera pas son club de Ratiopharm Ulm pour le tournoi de fin de saison en Allemagne, qui est prévu à Munich au cours du mois de juin, entre dix équipes et avec 36 matchs au total. C’est ESPN qui annonce l’information. La Draft étant toujours fixée au 25 juin pour le moment, Hayes préfère rester aux States pour se préparer à son entrée en NBA. Plusieurs équipes allemandes ont laissé le choix aux joueurs évoluant à l’étranger concernant un retour en Allemagne pour participer au tournoi.

# Bob Myers clarifie les propos de Steve Kerr

Alors que Steve Kerr avait déclaré que les Warriors étaient en mode intersaison actuellement, le président des opérations basket des Warriors Bob Myers a clarifié les propos du coach, qui vont un peu à contresens d’une potentielle reprise (via ESPN).

« La vérité, c’est que nous avons le pire bilan de la ligue. C’est difficile de motiver dans cette position. Mais cela ne veut pas dire que les joueurs n’ont pas de fierté et ne reviendront pas pour jouer, ça ne veut pas dire qu’ils ne se soucient pas de la ligue dans son ensemble. Nous voulons être des bons partenaires et nous serons des bons partenaires. »

