Air Jordan 1 Retro High Royal Toe : ça devrait forcément plaire du côté d’Orlando

Maintenant que tout le monde connaît l’histoire du choix d’équipementier de Michael Jordan lors de sa saison rookie grâce à l’épisode 5 de « The Last Dance », la marque à la virgule en profite pour sortir des nouvelles paires à l’effigie du numéro 23. Aujourd’hui, petit présentation de la Air Jordan 1 Retro High Royal Toe disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Les Air Jordan 1 ne prendront jamais une ride. Comme lorsque MJ remettra ses premières signature shoes lors de son potentiel dernier match au Madison Square Garden en 1998. Un calvaire pour ses pieds comme il le racontera ensuite dans le docu-série retraçant le parcours des Bulls lors de leur dernier titre, mais un message fort pour le joueur et le businessman qui voulait porter à nouveau ses premiers amours pour se rendre dans sa salle NBA préférée. Le confort n’est peut-être pas optimal pour jouer au niveau de Jojo à l’époque mais la classe est inégalée dans la street et on imagine déjà Justin Timberlake en train de garder quelques billets de côté pour aller s’acheter une paire de Jordan à la fin du confinement. La Air Jordan 1 Retro High Royal Toe présente un coloris familier en mélangeant du noir, du bleu et du blanc. Le logo Jordan Wings apparaît donc en blanc sur fond noir au niveau de la cheville bien maintenue par un système de laçage montant. On dirait presque qu’elles ont été faites pour les fans du Magic et on serait prêt à parier que Vavane va apparaître avec la paire en interview au moins une fois pendant l’été.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 1 Retro High OG Game Royal 2018, il faut être attentif aux détails.

les Air Jordan 1 Retro High OG Game Royal 2018, il faut être attentif aux détails. On les imagine déjà à ses pieds : Evan Fournier pour affronter les Bulls lors d’une soirée throwback.

Evan Fournier pour affronter les Bulls lors d’une soirée throwback. L’occasion parfaite pour les porter : pour une petite balade au bord de la mer.

pour une petite balade au bord de la mer. On aime : parce que les Jojo ne sont pas toujours uniquement dispo en rouge.

parce que les Jojo ne sont pas toujours uniquement dispo en rouge. On aime moins : elles ressemblent quand même beaucoup au modèle de 2018, non ?

Les Air Jordan 1 Retro High Royal Toe sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90 euros. De quoi vivre au plus près la fin de la série « The Last Dance ».

