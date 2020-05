NBA Fantasy Draft 2020-21, le Free Flow spécial GM !

Le défi était énorme et surtout l’envie bien présente. Certains amis cainris s’y étaient collés il y a quelques années en version all-time et on vous le propose aujourd’hui avec les joueurs actuels : la NBA Fantasy Draft ! Trois équipes, un peu de réflexion et surtout beaucoup de kif, let’s go !



450 joueurs environ, et une équipe parfaite à bâtir. A qui faire confiance ? Qui oser snober ? Plutôt du genre à construire avec un vrai meneur ? Avec un joueur all-around ? C’est quoi votre kif ? Plutôt l’attaque ou la défense ? Beaucoup de questions et trois façons de voir les choses en tout cas. Simon, Alex, Bastien, une pièce jetée en l’air et on est parti avec comme bjectif fabriquer l’équipe parfaite, du moins celle qui sera meilleure que les deux autres. Le but ? Tester nos skills de GM mais surtout vous proposer encore un peu plus de contenu original, et on vous invite évidemment à en faire de même avec vos potes, on vous jure que c’est un sacré moment à passer.



Une heure et demi à faire fumer les cerveaux, à analyser ce qu’il y a à analyser, et au bout du compte trois rosters qui se dégagent. Et pour vous, c’est ki ki gagne ? Et votre roster à vous, il ressemblerait à quoi ? Allez, hop, on s’assoit, et on clique sur Play.