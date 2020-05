La matinale de TrashTalk, spécial duel NBA / COVID-19 : Patrick Ewing 1 – Coronavirus 0, on ne s’attaque pas impunément à Patoche

Comme vous le savez, la NBA est à l’arrêt pour cause de COVID-19. Pendant cette suspension exceptionnelle, l’actualité sera beaucoup dominée par le coronavirus, alors on a estimé nécessaire de rassembler les différentes informations dans une matinale que vous pourrez retrouver chaque… matin. Merci Captain Obvious. Le but ? Vous informer au mieux sur le sujet, sans pour autant vous submerger d’articles COVID-19. Allez, voici les dernières infos à connaître.

# Patrick Ewing est rentré de l’hosto

Touché par le coronavirus, Patrick Ewing avait annoncé la nouvelle il y a quelques jours, provoquant forcément de l’inquiétude. Obligé de faire un séjour à l’hôpital, l’ancien pivot des Knicks s’était cependant montré rassurant concernant son état de santé. Et aujourd’hui, on apprend via son fils que Patoche est rentré de l’hosto.

« Mon père est désormais à la maison et son état de santé s’améliore. Nous allons continuer à surveiller ses symptômes et suivre les recommandations du CDC » a déclaré Patrick Ewing Jr. sur son compte Twitter.

La bonne nouvelle de la journée !

# Charles Barkley « 100% sûr » concernant une reprise

Alors qu’une reprise de la NBA semble de plus en plus d’actualité, rien n’est encore officiel. Mais pour Charles Barkley, célèbre collègue de Shaquille O’Neal, Ernie Johnson et Kenny Smith sur le plateau d’Inside The NBA de TNT, cela ne fait plus aucun doute.

« Une décision sera prise la semaine prochaine. Je suis 100% sûr que nous allons jouer. […] Je sais une chose après avoir parlé avec mes patrons de Turner. Nous allons jouer au basket. Ça sera en Floride et à Las Vegas, ou juste en Floride » a déclaré Sir Charles sur The Paul Finebaum Show d’ESPN.

On espère que ce n’est pas une connerie…

# Mais aussi…

Les Hornets vont rouvrir leur centre d’entraînement pour les workouts facultatifs ce mardi. (Associated Press)

Généreux Andre Drummond. Après avoir payé une facture de 164 dollars dans un restaurant floridien, le pivot des Cavs a laissé un pourboire de 1 000 dollars pour une serveuse. Cette dernière a halluciné, mais Dede a confirmé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur. (South Florida Sun Sentinel)

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, la directrice de l’union des joueurs Michele Roberts est en train de contacter les joueurs des différentes équipes pour leur apporter des précisions concernant les modalités d’une potentielle reprise à Orlando suite aux discussions avec la NBA. L’aspect financier est également abordé, et l’objectif est aussi d’avoir le ressenti des joueurs par rapport à tout ça.

En ces temps d’incertitude, Andrew Bogut n’a pas voulu s’avancer concernant son avenir. Sur son compte Twitter, il a annoncé qu’il n’allait pas prolonger avec les Sydney Kings ou signer avec une autre équipe professionnelle pour le moment. Il précise cependant que son message ne signifie pas retraite. S’il kiffe le repos et le temps passé avec sa famille, Andrew espère toujours retrouver les parquets.

