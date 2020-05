Le Grand Apéro des ailiers-forts NBA 2019-20 : Top 6 et gros débats ! Apéro TrashTalk

Après une semaine passée à débattre du poste d’ailier-fort en NBA avec moult dossiers et autres classements, on met donc le couvercle avec un petit apéro dominical. Ne vous posez plus la question hein, y’a une vraie stratégie éditoriale derrière tout ça.

Quels sont les ailiers-forts les plus sous-cotés de la Ligue ? Les plus surcotés ? Et qui sont ceux qui sont le plus… sous-payés ? Et surpayés ? Et les ailiers-forts de demain ? Qui sont-ils ? Et les Français dans tout ça ? Et ces ailiers-forts des années 90 qui auraient été de potentiels MVP aujourd’hui ? Tant de questions, le plus de réponses possibles apportées, avec en colonne vertébrale de cette semaine thématique des highlights, le Top 3 des perfs de la saison chez les postes 4 et surtout un Top 6 de la saison concocté par nos soins, après quelques écharpements internes obligatoires pour ce genre de classement… voilà donc ce qu’on vous a tenté de vous proposer la semaine dernière sur le site préféré de ton site préféré.

Respiration.

La meilleure manière de ponctuer ce genre de chapitre ? Avec un apéro long-format bien sûr, l’occasion de revenir sur une dizaine de points sensibles en lien avec notre fameux poste 4.

La saison blanche de Blake Griffin, la destination idéale pour LaMarcus Aldridge, les qualités défensives de Giannis Antetokounmpo et Anthony Davis, la prolongation de John Collins à Atlanta, un plan à 3 Kevin Love / Kristaps Porzingis / Draymond Green, l’avenir de Dario Saric chez les Suns, les nouvelles responsabilités de Pascal Siakam, les premiers pas de Zion Williamson dans la Ligue, la progression de Jaren Jackson Jr. et le Top 6 de nos deux loulous confinés, voilà pour le pitch de cet apéro du lundi. Pour le reste c’est comme d’habitude, on se retrouve dans la section commentaires et on la prend d’assaut, mais ça n’a rien à voir avec la Sexion d’assaut. Désolé.