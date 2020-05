Des Playoffs au format 1-16 pourraient avoir lieu : ne serait-ce pas le timing parfait pour permettre à Docteur Silver d’expérimenter un peu ?

Après 140 hypothèses étudiées par la Grande Ligue concernant la reprise de la saison, une nouvelle est apparue sur le bureau d’Adam Silver : celle des Playoffs au format 1-16, avec les équipes des deux conférences qui sont donc mélangées. Alors, qui est chaud pour expérimenter le modèle ?

Si rien n’est encore acté chez nos amis américains, la reprise de la saison devrait avoir lieu dans une seule et même ville. Pour le format, c’est une autre histoire et c’est évidemment une belle galère pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Mais il faut voir le bon côté des choses. Avec le contexte actuel, la NBA a une fenêtre de tir historique pour tester une hypothèse qui revient depuis quelques années : les Playoffs sur le modèle 1-16. Pour l’émission Get Up!, Brian Windhorst d’ESPN s’est occupé de lancer la première mèche.

« Je pense vraiment qu’il y a de bonnes chances pour que la saison redémarre directement avec des Playoffs à 16 équipes. Si tel est le cas, cela ouvre une possibilité longtemps voulue par Adam Silver : c’est-à-dire répartir les 16 équipes sous le format 1-16 pour les Playoffs. Il n’y a aucune excuse de déplacement ou quelque chose comme ça. Cela doit d’abord être validé par un vote des propriétaires, et cela signifie que plusieurs propriétaires de la Conférence Est doivent donner leur accord. Mais si vous voulez rendre cela intéressant et tester cette théorie, vous n’aurez jamais une meilleure opportunité que celle qui se présente aujourd’hui. »

Le journaliste voit juste. Cette nouvelle formule de Playoffs est dans les petits papiers d’Adam Silver depuis plusieurs années, mais elle n’a jamais vraiment pris forme, en particulier pour des raisons de déplacements, de formats de calendrier, sans oublier l’aspect traditionnel des conférences. Sauf qu’aujourd’hui, avec le COVID-19 et une fin de saison qui semble se diriger vers Orlando, pas de problème de voyage et de fuseaux horaires différents. Il suffira de sortir de l’hôtel et de se rendre à la salle à pied. Pratique non ? D’ailleurs, si la formule s’applique, l’Est et l’Ouest seront équitablement représentés avec huit franchises de chaque conférence et les 16 meilleurs bilans. Pour les 14 autres franchises, on ne va pas se mentir, ça serait sans doute la meilleure des choses. Hawks, Warriors, Cavaliers et consorts n’ont probablement pas une folle envie de reprendre. Les cocus de l’histoire seraient les quelques équipes encore sérieusement engagées dans la course pour les Playoffs, comme Portland, New Orleans, Sacramento ou encore San Antonio.

Concrètement, si l’option est adoptée, le bracket se présenterait ainsi :

(1) Milwaukee Bucks vs. (16) Orlando Magic

(8) Miami Heat vs. (9) Oklahoma City Thunder

(4) Los Angeles Clippers vs. (13) Dallas Mavericks

(5) Boston Celtics vs. (12) Philadelphia 76ers

(3) Toronto Raptors vs. (14) Memphis Grizzlies

(6) Denver Nuggets vs. (11) Indiana Pacers

(7) Utah Jazz vs. (10) Houston Rockets

(2) Los Angeles Lakers vs. (15) Brooklyn Nets

D’après les rumeurs, Steve Ballmer serait en train de transpirer en voyant le potentiel parcours des Clippers avec ce nouveau format : Mavericks, Celtics, Bucks avant même d’arriver en Finales NBA, où ils pourraient retrouver les… Lakers. Bonjour le parcours du combattant.

Les têtes pensantes de la NBA continuent d’être en surrégime pour trouver LA solution aux différentes problématiques. Mais on avoue que lancer pour la première fois un nouveau modèle de Playoffs et commencer directement avec des matchs au couteau, ça serait terriblement excitant.

Source texte : Get Up!