NBA Playoffs 2024 : Knicks – Sixers, la preview ! Apéro TrashTalk

C’est parti pour les Playoffs et le premier tour qui amènent leur lot de previews pleines d’hexpertises et d’analyses fines. Dynamique, point tactico-technique, joueur à suivre et gros pronostic afin d’avoir une vue claire de ce qu’il va se passer dans chaque série. On envoie tout de suite la sixième de ces 8 previews en 5 jours : Knicks – Sixers !

Pour retrouver toutes nos vidéos, c’est par ici.

Knicks – Sixers. Dit comme ça, ça ne ressemble pas du tout à une affiche du premier tour des Playoffs NBA, mais New York et Philadelphie vont bien se retrouver dès ce week-end pour le début d’une série qui s’annonce immense. Les hommes de Tom Thibodeau, guidés par un Jalen Brunson calibre MVP, ont remporté 50 matchs cette saison et ne comptent pas s’arrêter là malgré l’absence de Julius Randle. Les Sixers, eux, ont retrouvé un très bon Joel Embiid (même si pas à 100%) et restent sur neuf victoires consécutives (dont une face au Heat au Play-in Tournament). Autant dire que la série s’annonce aussi indécise que physique et tendue. Bref, une série 100% Conférence Est.