Troisièmes de l’Est au terme de la saison régulière, les Bucks aborderont les Playoffs NBA sans Giannis Antetokounmpo et contre une équipe d’Indiana qui a tout du poil à gratter. Autant dire qu’une victoire au premier tour est loin d’être acquise. Si les hommes de Doc Rivers venaient à s’incliner, on pourrait assister à un véritable tremblement de terre à Milwaukee…

Il y a un an, Giannis Antetokounmpo se blessait dans la série du premier tour face au Heat, avant que Milwaukee ne s’écroule contre la bande de Jimmy Butler. Ce qui a provoqué le renvoi du coach Mike Budenholzer.

Nous sommes désormais le 19 avril 2024 et on a comme l’impression de repartir vers un scénario similaire. Giannis est blessé, Damian Lillard (touché à l’aine et aux abdos) ne semble pas à 100%, les Pacers arrivent avec le couteau entre les dents, et Milwaukee a fini la saison régulière sur une dynamique assez crade.

Une nouvelle défaite dès le premier tour des Playoffs est donc clairement du domaine du possible, ce qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l’avenir de la franchise.

The entire league is monitoring what potential fallout could happen for the Bucks, if they lose their series against the Pacers, per @ZachLowe_NBA (https://t.co/l7ecBKZjyj). pic.twitter.com/EFPfa2Oxr9

— Evan Sidery (@esidery) April 18, 2024

D’après Zach Lowe d’ESPN, les 29 autres équipes NBA gardent un œil sur la situation à Milwaukee, et les retombées potentielles d’une élimination sur l’avenir de Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard et Cie. L’insider Brian Windhorst (ESPN) est allé un peu plus dans les détails :

“S’ils perdent au premier tour, la première personne qui vous inquiète n’est pas Dame, mais Giannis. Vous devez vous assurer que Giannis est toujours engagé dans le projet. […] S’ils perdent une deuxième fois au premier tour, s’ils déçoivent pour la deuxième année consécutive, je ne sais pas où finira Giannis.”

Est-ce que Giannis pourrait demander à quitter Milwaukee après une campagne 2023-24 hyper usante à tous les niveaux, et marquée par un nouveau changement de coach ? Visiblement c’est un scénario qu’il ne faut pas exclure.

Le Greek Freak a plusieurs fois exprimé sa frustration cette saison, et une nouvelle élimination prématurée en Playoffs exposerait la grosse Giannis-dépendance qui existe chez les Bucks. Alors certes, le monstre grec a prolongé pour trois ans et 186 millions de dollars en octobre dernier, ce qui le lie contractuellement à Milwaukee jusqu’en 2027 minimum. Mais on a vu par le passé que des stars du calibre de Giannis parviennent tôt ou tard à obtenir leur ticket de sortie, sous contrat ou pas.

DAMN: Brian Windhorst thinks Giannis could leave the Bucks if they lose in the 1st round again…

"If [the Bucks] go down in the first round again … I'm not sure where Giannis is going to be."

👀👀👀

(@GetUpESPN) pic.twitter.com/OBndNpuvYQ

— ML Basketball (@_MLBasketball) April 16, 2024

L’autre dossier à suivre en cas de défaite, ce sera celui de Damian Lillard. Sur les parquets comme en dehors, l’intégration de Dame à Milwaukee n’a pas été parfaite, loin de là. Lillard reste sur une campagne statistique décevante et s’ennuie pas mal dans le Wisconsin, lui qui doit en plus gérer des problèmes d’ordre familiaux.

“Les Bucks pensaient que l’arrivée de Damian Lillard serait la panacée, mais ça n’a pas été le cas. D’une manière ou d’une autre, ils vont devoir faire des changements, ils ont hypothéqué presque tout leur capital draft donc ils vont devoir se montrer créatifs. Je pense que c’est possible qu’un transfert de Damian soit envisagé, mais il faut d’abord s’assurer que Giannis soit d’accord.” – Brian Windhorst

Vous l’avez compris, on risque d’avoir de grosses secousses à Milwaukee en cas d’élimination des Bucks face aux Pacers. On n’y est pas encore, mais l’alerte “séisme potentiel” a déjà été lancée.

Accrochez-vous !

__________

Source texte : ESPN