On dit souvent que les plus grands joueurs répondent présent dans les plus grands matchs. Mais parfois, certains role players font basculer la rencontre en faveur de leur équipe en sortant la perf’ de leur vie. C’était le cas de Grant Williams ce dimanche soir, héros inattendu du Game 7 entre les Celtics et les Bucks.

On avait déjà eu droit au Grant Williams Game lors de la deuxième manche de la série à Boston, dans laquelle il s’était illustré non seulement en rendant la vie dure à Giannis Antetokounmpo mais aussi en plantant 21 points en sortie de banc. Ce soir ? Le bonhomme a fait encore mieux. À l’image de la légende Kelly Olynyk il y a cinq ans, Williams est sorti de sa boîte pour crucifier les Bucks dans le match le plus important de la saison pour Boston. Mouillez-vous la nuque : 27 points, 6 rebonds, 2 contres en 39 minutes, à 10/22 au tir dont 7/18 à 3-points. Ces chiffres ne semblent pas réels, et pourtant ils le sont. Oui, c’est bien Grant « f*cking » Williams qui a terminé meilleur marqueur des Celtics (une première depuis que Williams joue à Boston) et de ce Game 7, scorant deux points de plus que Giannis contre qui il a encore fait un gros boulot pour tenter de le limiter (10/26 pour le Freak dans ce match). Oui, Grant Williams a marqué plus de 3-points que… l’ensemble de l’équipe de Milwaukee (4/33 pour les Bucks) ce dimanche. Et oui, c’est bien Grant Williams qui vient d’égaler le record NBA all-time du nombre de tirs primés marqués dans un Game 7 de Playoffs (tout en établissant un nouveau record en nombre de tentatives), lui qui se retrouve désormais dans la même catégorie que Stephen Curry et Marcus Morris. Sous son impulsion, les Celtics ont planté 22 shoots du parking au total, un autre record NBA dans une septième manche décisive.

Sans le moindre doute, Grant Williams vient de sortir le match de sa vie, lui qui n’avait jamais autant scoré depuis son arrivée en NBA en 2019. Mais comment a-t-il pu bien finir un Game 7 de Playoffs avec 22 tirs au compteur dont 18 derrière l’arc ?! Clairement, le plan de la défense des Bucks était comme d’habitude de protéger la peinture, quitte à laisser des opportunités à 3-points. Et aux yeux de Milwaukee, Williams représentait le plus faible danger du parking parmi l’ensemble des munitions offensives de Boston. Ainsi, malgré les gros progrès qu’il a pu réaliser à 3-points depuis le début de sa carrière, il s’est retrouvé ouvert again, again, and again. Et Williams a dégainé again, again and again. Jusqu’à trouver son rythme, jusqu’à préchauffer, jusqu’à prendre feu. Bien aidé par le playmaking de Jayson Tatum et faisant très mal aux Bucks dans le troisième quart quand Boston a creusé l’écart malgré un JT sur le banc, Grant Williams s’est véritablement transformé en difference-maker. Celui qui avait débuté la série dans le rôle de soldat pour accomplir des missions défensives périlleuses sur le Freak a terminé cette confrontation face au champion 2021 dans le costume de bourreau des Bucks. Ces derniers ne pensaient pas que Grant Williams allait pouvoir les battre sur un Game 7 de Playoffs, ils ont eu tort.

Grant Williams est sorti du terrain dans les derniers instants sous l’ovation du TD Garden, ovation largement méritée pour sa superbe contribution dans ce Game 7. Jamais il n’a douté, rarement il a refusé de tirer, et au final il est récompensé. Pour toujours, dans la glorieuse histoire des Celtics, cette septième manche correspondra au Grant Williams Game.