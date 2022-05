Dans l’obligation de réagir après la défaite du Game 1, les Celtics ont montré un tout autre visage lors de la deuxième manche ce mardi à Boston, notamment au cours d’une première période archi dominée par les Verts. Et s’il y en a bien un qui mérite toutes les louanges du monde ce matin, c’est Grant Williams.

Dans la NBA actuelle, ils ne sont pas nombreux à pouvoir tenir tête à Giannis Antetokounmpo en un-contre-un, mais Grant Williams est l’un d’entre eux. Et ça tombe bien pour les C’s, car dès le début de match Boston a décidé de défendre le Freak différemment que dans le Game 1, dans lequel ils s’étaient fait manger par le playmaking de Giannis lorsque ce dernier possédait plusieurs Celtics sur le dos. Cette fois-ci, le message d’Ime Udoka était simple : on évite de trop se focaliser sur le numéro 34, on fait confiance au soldat qui se retrouve directement face à lui. Et avec son copain Al Horford, Williams n’a pas seulement rempli sa mission défensive sur Antetokounmpo, il a tout simplement rayonné. Le double MVP a vécu un véritable calvaire lors de la première période du Game 2 au TD Garden, retournant aux vestiaires avec seulement 5 points au compteur à 2/12 au tir et 2 pertes de balle en prime. Si le Freak s’est réveillé en seconde période, la défense de Boston qui avait étouffé Kevin Durant au premier tour des Playoffs a su mettre la misère à Giannis, et l’ami Grant fut clairement l’un des grands acteurs de cette mixtape défensive. Solide comme un roc, possédant un énorme sens du sacrifice et sacrément intelligent pour faire les bonnes rotations au bon moment, Williams est peut-être celui qui symbolise le plus la solidité caractérisant cette version-là des Celtics.

Grant got Giannis locked up 🔒😤 pic.twitter.com/5FEWqGK2n9 — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) May 4, 2022

Rien que pour son énorme contribution dans sa propre moitié de terrain, Grant Williams mérite le ballon du match. Mais quand vous ajoutez en plus à ça 21 points en sortie de banc, alors là c’est carrément une statue à côté du TD Garden qu’il faut construire. Dites-vous que lorsqu’il est arrivé en NBA, Williams a démarré sa saison rookie avec un magnifique 0/25 à 3-points. Cette nuit ? Le bonhomme a terminé à 6/9 du parking, nouveau record en carrière s’il vous plaît ! Et ce n’est même pas qu’il a été touché par la grâce, c’est juste qu’il est dans la continuité des énormes progrès démontrés dans ce secteur, lui qui a terminé sa troisième saison NBA avec un excellent 41,1% de réussite du parking. Nan franchement, cet impact des deux côtés du terrain, cette capacité à mettre en difficulté à un monstre physique comme le Freak tout en plantant ses shoots à 3-points, c’est de l’or pour Boston.

« On avait discuté sur le fait de défendre Giannis plus souvent en un-contre-un. On estime avoir les défenseurs nécessaires pour le faire. Et Grant représente une grande partie de ça. Il est comme un mini-Al. » – Ime Udoka, sur la perf’ de Grant Williams en conférence d’après match

Auteur sans doute de son meilleur match en carrière cette nuit lors du Game 2, Grant Williams confirme sa très belle campagne de Playoffs. Et s’il continue à envoyer du rêve comme ça, ça risque d’être difficile d’aller taper les Celtics cette année. Chapeau bas monsieur.

Boston ne peut pas mieux défendre sur Giannis. No way. Horford puis Grant Williams le jouent vachement bien physiquement, et il y a la rotation pour s’assurer qu’il aura 4 à 6 mains devant la gueule. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Immense entrée en jeu de Grant Williams. J’espère que PJ Tucker est fier devant sa télé. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

C’est Racaillou en fait Grant Williams je vois pas d’autre réponse. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

C’est impressionnant de voir Giannis bumper Grant Williams au poste et l’autre il ricane en ouvrant un Oasis Tropical. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2022

Jrue ne peut pas marquer au poste sur Pritchard, Grant Williams joue comme Dennis Rodman qui a eu un gosse avec Draymond Green, Jaylen Brown a inventé le basketball et Giannis joue comme un joueur de D2 grecque. Voilà. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 4, 2022