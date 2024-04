Les Bucks sont plutôt bien barrés pour terminer deuxièmes de l’Est, et les deux derniers matchs de la saison se joueront en tout cas pour eux… Sans Giannis Antetokounmpo. Pas de risque inutile, on se revoit en Playoffs !

Blessé au mollet avant-hier face aux Celtics, Giannis Antetokounmpo ne semble pas souffrir le martyr mais tout de même, les Bucks ont donc décidé de se passer des services de leur Freak cette nuit face au Magic (victoire) et pour les deux derniers matchs de la saison (face au Thunder vendredi puis au Magic, encore, dimanche soir).

Zéro risque côté Bucks.

T’as 10 jours de repos pour Giannis, en espérant qu’il soit prêt pour l’opening des Playoffs. https://t.co/phGwQnHRsk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 10, 2024



Cette nuit Bobby Portis a fait le boulot et Milwaukee a fait un grand pas vers la deuxième place de la Conférence Est, une deuxième place qui pourrait “offrir” aux Bucks un gros morceau dès le premier tour avec, par exemple, les Sixers ou le Heat. Largement de quoi prendre cette décision sage et logique de reposer le double MVP grec avant la “vraie” échéance, la seule qui compte pour Giannis et son équipe.

Rendez-vous le 20 ou le 21 avril, en forme, pour briser des arceaux et des rêves. Bon repos, et à très vite pour faire compter des fans jusqu’à 10 quand tu seras au lancer !